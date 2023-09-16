林作頭都痕！搞加密貨幣一個月遇滑鐵盧　準備劈價賣樓｜樓市燈神

近年形象出位、有「抽水王」之稱嘅林作，今年似乎相當運滯，繼6月份因荷里活廣場慘劇抽水而被保誠炒魷後，之後就轉攻加密貨幣市場，8月底高調喺中環娛樂行開咗一間加密貨幣找換店，月租仲高達26萬元。不過開舖一個月唔夠，證監會就開火發聲明，指虛擬資產交易平台「JPEX」無牌經營，曾宣稱申請成為JPEX合夥人嘅林作，最新亦已經割席。



早前林作仲睇好2024年會係加密貨幣市場嘅牛市，佢喺8月底仲話要賣晒鑽石山星河明居、紅磡海逸豪園兩個單位，套現資金買幣，兩伙分別叫價約1,000萬元。不過燈神最近收到風，林作已經開始劈價，紅磡海逸豪園個單位意向價更加劈至868萬元，即喺放盤唔夠一個月就劈咗132萬元。至於另一伙鑽石山星河明居，亦都已經減價百萬元。



「抽水王」林作近兩、三年一直喺保誠做保險，作風相當出位，基本上每隔半個月就會公佈自己搵幾多錢，標榜自己一個月所賺嘅人工，絕對多過以前做律師果陣。不過「抽水」抽到盡時，最終就係荷里活廣場慘劇面前倒下，被保誠炒魷。

轉跑道攻加密貨幣 自爆一筆收入74萬

做保險每個月搵十幾廿萬，對於林作過去幾年嚟講係等閒事，不過被炒魷後如何保持依個水平嘅收入係相當困難。為咗搵得比保險業更多，估唔到林作開始涉足加密貨幣市場，前排仲話申請成為虛擬資產交易平台「JPEX」合夥人，8月底又喺中環娛樂行開咗間找換店，佔地約3,000平方呎，月租約26萬元。佢仲自爆8月份其中一筆收入高達74萬元，直言「好搵過以前做保險N倍」，不過就冇透露如何賺取該筆巨額收入。

證監會點名警告加密貨幣交易平台JPEX，又指有場外兌換店催谷宣傳。中環「林作炒幣」找換店。（蘇煒然攝）

中環找換店開業不足一周 JPEX遭證監會開火

但可惜嘅係，林作間舖頭開業唔夠一周（9月9日開業），證監會已經開火發聲明，話虛擬資產交易平台「JPEX」係無牌經營，而林作亦都極速同「JPEX」割席，仲話自己都係受害人喎，仲會幫助投資者爭取回資金。

燈神想講其實林作都算好彩，因為上個月佢仲高調話要賣樓套現用嚟買加密貨幣，依家可以話係「保得住層樓」，唔洗擔心好似入咗火坑的JPEX苦主一樣，日日煩緊出金問題。

中環娛樂行。（資料圖片）

娛樂行找換店一年租金超過三球

不過麻煩在新租用嘅娛樂行寫字樓，每個月要交租26萬元，但加密貨幣生意暫時又要暫停，仲要幫一班苦主追返啲資金，睇嚟頭幾個月寫字樓都要變苦主支援中心，如果交唔到租睇嚟都要搵賭王四太傾一傾，睇下有冇得通融一下。

以燈神認知，可以喺中環租寫字樓嘅租客，都有一定規模，業主都要睇主租客背景先決定租唔租畀你，租約期通常就兩至三年計，假設林作簽咗兩年租金，每年租金都要312萬元，咁兩年租金就要超過600萬元。

林作自爆8月份其中一筆收入高達74萬元，直言「好搵過以前做保險N倍」，不過就冇透露如何賺取該筆巨額收入。

兩組客低價洽購未到價 紅磡海逸三房劈13%

燈神最近都有同代理傾開計，林作要賣嘅兩層樓，其中一層為紅磡海逸豪園三房單位，上個月叫價1,000萬元，聽聞有兩組客洽購過，不過兩個offer完全唔到價，所以林作最新update口價，最新已經劈價至868萬元。即喺放盤唔夠一個月，就大劈價13.2%。

星河明居劈一球

至於另一伙鑽石山星河明居，不過燈神就聽聞暫時未有買家有興趣或還價，仲話林作有意欲減價，估計九字頭都會考慮賣。雖然林作肯減價，不過代理就話佢叫價始終高於市價好多，而且近三個月都無成交，所以參考價值不大。

JPEX限制用戶出金 提款1000 USDT、收手續費99.9%

二手樓價近排日日跌、日日蝕，但燈神認為賣唔出兩層樓，對林作都係一件好事，事關佢早前話過睇好2024年係加密貨幣市場嘅牛市，要瞓身賣樓加倉入市，本身仲諗住喺9月底前賣樓！

如果早前林作趕得切賣樓，瞓身放錢入「JPEX」，相信依家都唔可能「出金」取回資金。因為目前「JPEX」已經限制咗用戶，提款額度限制至最多1000 USDT美元穩定幣，不過提幣手續費就提高至999 USDT，即喺散戶只可以出金1美元！ 目前市場上有一大堆苦主唔能夠係「JPEX」出金提取資金，大家就睇下已經同JPEX割席嘅林作，可唔可以幫到手啦，但睇嚟難度就相當高。