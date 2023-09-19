九龍城文曜首批均價1.84萬　低成本10%　發展商「賣一件蝕一件」

除期不少發展商低價開盤，最新更罕有出現新樓盤以低於成本價推出。建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜今日（18日）公佈首張價單，提供31伙，戶型涵蓋一房至三房，折實平均呎價為18,488元。入場單位為3樓D室，折實售價598.8萬元。發展商指出，項目每呎成本為2.06萬元，即首批呎價較成本價低近10.2%。



建灝鄭智荣：賣大包益買家、賣一件蝕一件

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，為了幫助市民置業，首張價單以低於成本價發售，屬於「賣大包益買家、賣一件蝕一件」。他指項目成本平均呎價為20,600元，代表是次價單平均呎價比成本低近10.2%。而且對比2020年同區新盤，項目價單劈價約4成左右。由於首張價單以低價發售，他對項目未來銷情有信心，亦透露不排除有加價的空間。

每呎成本2.06萬 首批低過成本10%

鄭智荣亦指，項目將於即日開始接受買家以先到先得的方式預留單位，有意預留的買家需支付訂金，最快月內會正式發售。按揭優惠方面，項目只會提供2種建期付款方式，最高優惠折扣達27%。

首批31伙戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積379至904平方呎。當中一房佔8伙、兩房佔17伙、三房佔6伙。

以最高折扣25%計，折實售價由598.8萬至1,542.1萬元，折實呎價由15,730元至17,059元。首批以價單總值約3.56億元。當中，入場單位為3樓D室，實用面積379平方呎，折實售價598.8萬元，呎價15,799元。

而呎價最低單位則為3樓A室，屬兩房單位，635平方呎。折實售價998.8萬元，呎價15,730元。

九龍城瓏碧折實入場499.8萬起

翻查近年文曜周邊新推出的樓盤，九龍城瓏碧於2022年5月推出，涉及50伙，折實均價24,520元，入場單位開放式戶，入場價為499.8萬元；九龍塘雋睿於2020年5月推出，涉及30伙，折實均價29,808元，入場單位一房戶，入場價為668萬元。

至於近期九龍市區同類新盤方面，瑜一．天海於2023年5月推出，涉及90伙，折實均價26,718元，入場單位一房戶，入場價為798.91萬元；明雋於2023年6月推出，涉及30伙，折實均價18,301元，入場單位開放式戶，入場價為378.56萬元。

擲1.2億元翻新 平均每伙涉資130萬

項目文曜提供92伙，主打兩房套間隔，佔全盤約52%，而且所有單位都為梗廚設計。建灝地產於2022年6月份斥資11.4億元，向舖王鄧成波家族買入的九龍城聯合道18號住宅項目（前身為「富貴長者屋」蔚盈軒），平均呎價約13,513元，該盤在8月份重新命名為文曜。

發展商早前透露，項目總投資超過12億元，當中翻新費用佔1.2億元，平均等於每個單位耗資130萬元用作翻新。

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↓↓文曜現樓26樓示範單位D室 ↓↓

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↓↓文曜現樓26樓示範單位C室↓ ↓

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↓↓文曜現樓26樓示範單位A室↓↓