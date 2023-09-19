九龍城文曜「蝕讓價」賣樓　代理指發展商「求量不求價」

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜今日（18日）以低於成本價開盤，首批提供31伙，折實平均呎價為18,488元。發展商指出，項目每呎成本為2.06萬元，即首批呎價較成本價低近10.2%。



美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，是次開價與同區平均呎價30,000元相比，劈價約4成，而與附近瓏碧樓盤呎價約27,000元比較，開價低約3成。可見發展商「求量不求價」，以低價策略出擊，相信會吸引大量投資者與人才。預計項目未來呎租70元以上，租金回報可達4厘半至5厘。

布少明：租金回報可達4厘半至5厘

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，今年九龍潛在一手供應中，只有1.7%，即約225伙擁41名校網，而「文曜」佔當中92伙，可見供應不多。價格上更能以「新界價」住進41名校區，對換樓客吸引力巨大，相信可掀起搶購潮。

+ 1

建灝鄭智荣：賣大包益買家、賣一件蝕一件

九龍城住宅翻新項目文曜首批提供31伙，折實平均呎價為18,488元。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，首張價單以低於成本價發售，屬於「賣大包益買家、賣一件蝕一件」。他指項目成本平均呎價為20,600元，代表是次價單平均呎價比成本低近10.2%。

↓↓文曜現樓26樓示範單位D室 ↓↓

+ 4

↓↓文曜現樓26樓示範單位C室↓ ↓

+ 23

↓↓文曜現樓26樓示範單位A室↓↓