九龍城文曜低於成本開盤　施永青料愈來愈多發展商「蝕本賣樓」

香港樓市持續下跌，各區湧現二手蝕讓，最新連發展商市區樓盤都要以蝕讓價開賣。在去年11月寫下專欄預計發展商要蝕本賣樓的中原集團創辦人施永青認為，隨市況變差，預計未來會有愈來愈多發展商以「蝕本價」賣樓。



施永青表示，發展商蝕本價賣樓預計將會成為趨勢，因目前二手樓價不斷下挫，廣大二手業主競爭激烈，而發展商要賣出單位，亦要比其他同業賣得平，直言如此劈價情況「大家都睇到」。

二手業主不再錫身 發展商間鬥劈價

他又指，過去二手業主是比較錫身，因為居住的單位「是家不是貨」，甚少大劈價，不過目前傳統大型藍籌屋苑如嘉湖山莊，其呎價已經跌至不足8,000元，反映情況已經改變。

對於未來會否有更多發展商蝕本賣樓，他認為蝕本價賣會成為趨勢。他解釋，房地產市場是一個周期，見頂後回落會是一段長時間，當然下跌期間會有一定反覆波動。

長實避開地價高位投地 料優於同業

他又指出，大型發展商如新地（0016）及恒地（0012）過去多年持續吸納土地儲備，期間經歷樓價高、樓價低的不同時期，因此他們亦有機會面對相同問題。不過個別發展商如長實（1113），成功避開了在地價高位投地，情況或會較好。

不過他指出，發展商會否蝕本賣樓，主要依然要視乎他們手頭上的貨量，而且也要視乎所持的土地儲備是否屬於「貴地」。