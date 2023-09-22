直擊2萬呎旗艦店　日本國民家品店NITORI開幕　董事長冀開夠20間

近年多家日資零售商於疫情期間攻港，如激安之殿堂（DonDonDonki/唐吉訶德）、松本清等積極在港擴充並開設多家分店，最新再有日本「國民家品店」NITORI進駐香港市場，其本港首間、位於九龍灣MegaBox的2萬呎旗艦店，在今日（22日）正式開業。NITORI代表董事長武田政昨日出席開幕禮，表示目標在2032年前在港開設20間分店。又指NITORI目前全球擁有逾900家分店，希望在2030年增至3,000間分店。



NITORI代表董事長武田政則昨日出席旗艦店開幕禮，並透過翻譯接受傳媒提問，他表示，過去一直想來香港開業，因集團有不少產品在中國內地、東南亞進行生產，早前已經在上海、廣州、深圳開設店舖，最新落戶香港，形容是一種「南下」的過程。他又指出，由於部份產品生產地位於中國內地，在供應及運輸上能夠控制成本，預計香港產品的定價可以接近日本。

部份生產線設於內地、成本可控 港產品定價接近日本

他又指出，集團的產品開發團隊有超過300人，本港店舖發售的產品數目多達約5,500款，未來會進一步調整產品至香港市民普遍採用的尺寸。又指開發團隊一直以「高於同業2倍性能、低於同業價格」為生產目標，希望為消費者提供高性價比產品。

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在港產品達5500款 開發團隊設「高於同業2倍性能」目前

武田政則又指出，集團計劃在港擴充，直至2032年，目標在港開設多達20間分店，又透露，集團正計劃在港開設第2間分店，不過正在考慮、溝通中，暫未有確實時間表，惟開店選址會考慮到商圈不衝突的情況。

他又表示，日本全國人口達1.5億人，基本上以一年計，平均每人年消費約6,000日圓，相等於300多港元，認為香港市民消費力不俗，有條件再開多一點分店，擴大規模。

↓MegaBox NITORI 2萬呎旗艦店↓

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價格定位有難度 港員工薪金貴、員工住宿費高昂

問及為何這麼遲才來港開店，他表示在港開店最大難題是價格定位，要考慮多個方面才能接近日本方面的成本，如要考慮到節省運輸成本問題。他又特別提到，香港普遍薪金貴，部份由日本來港的員工住屋福利（房租）亦十分高昂，因此最大困難是在成本高昂情況下，如何提供最高性價比的產品予香港消費者。問及來港發展的總投資額，他則表示沒有實際數字。

對於日圓持續貶值，武田政則表示，每當日圓兌換美元貶值1日圓，集團一年收入便會減少20億日圓，相等於1億港元，直言影響好大。不過他指出，集團在海外開店，相關結算會以當地貨幣處理，因此海外店舖影響不大。

日本房地產長時間不景氣 無阻NITORI增長走勢

問及香港房地產市場正處於不景氣的情況，會否因放慢開店速度，武田政則表示，香港及新加坡都是重視經濟發展的地區，認為若在香港取得成功，將能夠帶動集團業務發展。雖然目前內地及香港房地產不景氣，不過他認為日本在過去30年也有類近情況，但期間NITORI的營收一直有增長。他又指出，經濟不景氣，消費品會減少選購奢侈品，消費觀念會有所改變，改為選購更多性價比高的產品。

MegaBox吳凱廷：一年前主動接觸NITORI洽談租務

近年不少日資企業積極開舖，是否代表香港是一個容易賺錢的地方？武田政則表示，從來沒有想過是否好容易賺錢的問題，因為集團理念、使命是造福市民，希望把最好的產品帶給消費者，又指集團希望進駐全球未有NITORI的地區，繼續擴展。

MegaBox高級總監吳鎧廷表示，一年前商場團隊已主動接觸NITORI ，認為NITORI營業方向以家庭為主，與商場理念相同，又指是次合理租金出租，惟未有透露租約期。他又指出，啟德區未來將有5萬伙住宅，料未來區內有強勁消費力。