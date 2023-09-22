何文田傲玟招標連沽3伙　套現逾6300萬

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前遭債主代表接管，由接管人以現樓形式進行銷售。項目周二招標售出11伙後，今日（22日）再連沽3伙，涉及金額約6,312萬元。



成交紀錄冊顯示，傲玟最新招標售出3伙第六座單位，實用面積887至1,388平方呎，成交價介乎1,756.4萬至2,720.4萬元，成交呎價約元19,599元至19,801元。當中最高成交單位為第六座7A室，實用面積1,388平方呎、三房間隔，成交價約2,720.4萬元，呎價19,801元。

傲玟全盤提供440伙單位，自2019年11月推售至今累沽出33伙，佔總數約7.5%。

+ 8

早前大型銀行拒做按揭 消息：銀行態度軟化、不一刀切拒做

據了解，發展商早前指出，樓盤餘下單位的銷售不會被早前債務影響，不過部分大型銀行早前取態審慎，無意為上述樓盤的買家承做按揭，入市的買家或需要FULL PAY全數樓價，從而令到買家出價審慎，這亦令是次沽出的單位較數年前的造價出現明顯折讓情況。

不過近日已有最新市場消息指出，經過發展商及大型銀行洽談後，大型銀行略為改變取態，不會一刀切拒絕為該傲玟提供按揭服務。