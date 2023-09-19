鄧成波家族14億放售西貢五幢工業大廈　今年11月中截意向書

由舖王鄧成波家族持有的西貢康定路1號、2號、6號、7號及9號五座全幢工業大廈，新近推出放售。世邦魏理仕表示，該批物業以公開招募意向書形式出售，目前叫價為14億元，平均每平方呎約3,655元，意向書截止日期為今年11月16日。



上述放售物業位於西貢康定路，毗鄰西貢公路，距離西貢市中心僅5分鐘車程。現狀為五座高規格全幢工業物業，樓高3至4層佔地約12.95萬平方呎，每座總樓面面積由53,138至100,583平方呎，

據知，是次放售物業過去由北海集團及四洲集團所持有，於2017及2018年獲鄧成波家族分別以3.5億元及3.68億元，買入全數5幢工廈。

新買家可補地價重建安老院

用途方面，買家除可考慮改裝成凍倉、迷你倉、數據中心或汽車相關用途外，其物業地帶被劃為「住宅(戊類) 1」，可向城規會申請重建住宅項目。而業主此前已獲城規會批准於項目發展社會福利設施（安老院），提供1,127個安老院舍床位，涉及樓面約25.1萬平方呎，因此買家購入後亦可考慮補地價重建成安老院項目。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事吳松基表示，此項目五座全幢高規格工業大廈是次全數放售，買家可一次性購入完整工業群，另一方面，由於項目已獲批社會福利設施（安老院）發展，長遠亦可重建，預料將受投資者、發展商或用家。