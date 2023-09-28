新地兩商場擲近200萬升級　料中秋國慶假期人流生意升18%

新地（0016）表示，旗下屯門站上蓋V city及南昌站上蓋V Walk商場響應政府推動「香港夜繽紛」活動、把握中秋節氣氛及「10.1」黃金週，推出多項推廣活動及消費獎賞。新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵表示，為響應政府「香港夜繽紛」活動，共斥近200萬元升級推廣，料中秋至「10.1」黃金週人流及生意額按年升約18%增幅 。



她續指，為鼓勵市民夜間消費，商場啟動連串夜市推廣活動及消費獎賞， 包括中秋夜遊團圓活動、派總值逾100萬元商場電子現金券、晚上8時後送額外免費泊車及低至47折商戶購物優惠等。另瞄準10.1黃金週商機共送近50萬元電子現金券吸引跨境市場。

新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵。

珠寶金飾商戶生意額料增長20至30%

孫雅茵指，留意到現時有不少年輕顧客喜歡購買首飾作日常配搭自用，預計珠寶金飾商戶的生意額按季增長20至30%。中秋節佳節將至，有傳統中菜館的晚市時段訂座率一星期前已爆滿，預計整體食肆商戶的營業額按年增長25至30%；另健康食品的需求與日俱，料健康食品商戶的生意 額 較去年同期飆30至40%。

暑假商場整體人流及生意較去年同期升約12至20%

孫雅茵表示，受惠於政府於 7月中旬發放的第二期消費券，配合商場推出的連串消費獎賞活動，暑假旺季商場整體人流及生意均報捷， 較去年同期上升約12至20%。

而隨著政府推動夜間經濟、中秋佳節及「10.1」黃金週 ，配合商場推出的餐飲及消費優惠，預期可帶旺商場的人流，刺激夜間消費，料 2023第四季人流生意均有雙位數字升幅 。