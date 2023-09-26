港鐵商場推「一Click即搶」活動　送出總值2000萬電子優惠券

中秋檔期、十一黃金周即將來臨，大型商場推出多項優惠。港鐵商場推出「一 Click 即搶」活動，連續兩個星期送出總值2,000萬電子優惠券。



此外，為支持政府推動夜經濟，港鐵商場將推出一系列晚間特色活動及消費優惠，包括連續5個星期四、五，召集人氣歌手舉行「Night Lounge 晚間音樂會」，讓市民於晚上在德福廣場、青衣城、PopCorn、杏花新城及圍方消費！

而中秋假期將至，港鐵多個商場特別準備一系列燈飾裝置，讓市民能於晚上一邊賞月一邊打卡，與親友共聚歡度佳節。

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「一Click即搶」活動於9月28日及10月5日一連兩個星期四大派總值2,000萬元電子優惠券。MTR Mobile登記用戶只需於舉行當日中午12時起登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出60,000套電子優惠券，最高可享高達75折優惠。

為慶祝中秋佳節，3米高巨型月亮及玉兔即將分別登陸 PopCorn 及 The LOHAS 康城，由即日起至10月21日，巨型月亮及星星主題裝置將會在PopCorn室外中庭花園登場。