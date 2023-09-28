直擊AIRSIDE開幕試業！商場出租率90%　萬呎衝浪場尚未營運｜多圖

南豐集團旗下啟德綜合商業項目AIRSIDE的購物商場，今日（28日）正式展開第一階段試業，項目購物商場面積達70萬平方呎，今日率先讓傳媒參觀。當中最矚目為香港首個設於商場的大型衝浪場，不過暫時未開始營運。另為配合AIRSIDE正式開幕，商場將舉行「UP IN AIRSIDE」開幕活動，提供沉浸式模擬飛行體驗及工作坊。



南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，AIRSIDE今日正式試業，預計下年第一、二季正式全面開幕。商場目前出租率達90%，當中約70%今日開幕。另外，寫字樓目前仍有兩家租戶正在洽商，預計出租率可達50%。他又指出，AIRSIDE整個項目租金收入預計過億元。

AIRSIDE租金收入預計過億元

對於政府力推夜經濟方面，許謙讓表示商場會全力支持政策，正與個別商戶商討有關細節。他預期十一黃金周會帶動人流，商場亦會在郵輪碼頭設置穿梭巴士，方便旅客出入。預期今年整體租金水平走勢將會持平，下年第一季才開始回升。

↓AIRSIDE的購物商場首日開放予傳媒參觀↓

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料今年零售租金持平 明年首季才回升

許謙讓認為，施政報告要推出政策刺激市況，至於樓市方面應適當減辣，可以從雙重印花稅及買家印花稅入手。待相關政策落實，集團將重新審視推出LP10餘下84伙單位，深水灣徑8號單位。

AIRSIDE設有共47層高的綜合大樓，提供32層甲級寫字樓及面積達70萬平方呎的多層購物商場。AIRSIDE以建構「和而為一」（Wholeness）都市生活風格為主軸。商場將以航空為主題舉辦大型開幕活動，象徵啟德機場從昔日香港標誌性的航空樞紐蛻變成為九龍全新地標。

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戲院設LUXE: A RealD Experience巨幕影院

發展商早前透露AIRSIDE購物商場有約35%屬餐飲業，其中，MCL AIRSIDE戲院屬商場最大租戶，佔地逾3.3萬平方呎，提供900個座位，更特設LUXE: A RealD Experience巨幕影院。

另外，大型生活專門店City'super及日本生活品牌MUJI無印良品亦落實進駐，各佔地2.5萬及逾1.2萬平方呎。同時亦設全港首個設於商場內的大型衝浪場，其佔地逾萬平方呎並內設餐廳。商場內亦設有約1.2萬平方呎的大型美食廣場。

南豐2017年以逾246億奪地 總投資金額320億

據資料顯示，AIRSIDE所在地皮由南豐於2017年以超過246億元奪得上址，成為當時全港商業官地最高價紀錄，每呎樓面地價12,863元。

項目為一幢47層高之綜合大樓，總樓面達190萬平方呎，樓高200米。項目提供32層、樓面達120萬方呎之甲級寫字樓，及連接地下購物街的11層購物商場，佔地約70萬平方呎，總投資金額將高達320億元。