十大屋苑周末錄6宗成交　太古城、海怡半島皆錄兩宗成交

中秋、國慶一連三日長假期後，中原十大屋苑錄得6宗成交，較上周增加5宗，其中太古城及及海怡半島各錄2宗成交，黃埔花園及嘉湖山莊各錄1宗成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末十大屋苑成交量錄得顯著升幅，主要因對上一周的比較基數低所致，現時樓市成交量仍處於極低水平。近日市場有風聲指新一份施政報告或會為樓市減辣，買家入市信心略見回升，不過買家普遍繼續觀望新政策出台才作入市決定，現階段觀望氣氛仍濃厚，只有減價筍盤才能吸引買家大膽作出入市決定。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（資料圖片）

港島區三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，除康怡花園零成交外，其它兩個屋苑各錄得2宗成交。

中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀表示，3天假期合共錄得2宗買賣成交，包括隨宮閣高層E室，實用面積747平方呎，屬三房套間隔，今年5月以1,280萬元放盤，累減130萬元，新近以1,150萬元沽出，實用呎價15,395元。

單位望內園景，附帶裝修，房間特大，加上屬高層，造價屬超值，亦較之前同類成交價為低。原業主於2007年以520萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利630萬元，升值1.2倍。另一宗成交為銀星閣中層F室，實用面積呎719平方呎，三房間隔，以1,060萬元沽出，實用呎價14,743元。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，僅黃埔花園錄得成交，該成交個案為黃埔花園5期5座高層G室，實用面積680平方呎，三房套房間隔，以890萬元易手，實用呎價13,088元。

而新界區方面，嘉湖山莊於三天長假錄得1宗成交，該成交為景湖居9座高層G室，實用面積547平方呎，屬三房間隔，以450萬元沽出，實用呎價8,227元。原業主於2008年以153萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利297萬元，單位升值1.9倍。