12年超長成交期撻訂　5年前先住後付3746萬買君柏　遭殺訂1320萬

由長實（1113）及帝國集團發展的何文田豪宅君柏，早於2016年入伙，項目繼去年12月錄「先住後付」計劃買家取消交易個案後，事隔10個月再錄同類個案。該買家於2018年以3,745.7萬元一手購入君柏四房單位，並採用發展商長達12年成交期的「先住後付」計劃，惟買家「先住」五年後今選擇棄購，料損失至少1,283萬元。



據成交紀錄冊顯示，涉及為君柏6座5樓A室，實用面積1,623平方呎，屬三房連家庭房間隔。單位原於2018年2月以3,745.7萬元沽出，呎價約23,079元，買家選用發展商提供的「Z138先住後付」付款計劃。

據資料顯示，採「Z138先住後付」的買家需在簽署臨約後180日內繳付樓價20%，其後以「先住後付」方式分138個月付款，期間每月支付樓價0.25%（約9.36萬元）及入住費，期內合共需繳付樓價34.5%，即成交期長達12年，並在完成138個月付款後的一個月內需繳清餘下樓價45.5%。

昔日推破天荒12年超長成交期

然而，據成交紀錄冊，單位由成交至今歷時逾五年（67個月），今日（3日）列為終止買賣合約，估計買家已取消交易，並遭沒收樓價約35.25%、即涉約1,320萬元，尚未計期內已支付的入住費。不過，據資料顯示，該買家獲發展商提供的「大家族認購現金回贈優惠」，相關現金回贈涉樓價約1%至2%，另亦獲15%的印花稅優惠。

長實2016年重推君柏的現樓貨尾，並首度引入「先住後付」計劃，只需付兩成樓價即可入住單位，成交期長達12年，即2028年才完成交易，為新盤史上最長的成交期。