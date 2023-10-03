中秋國慶三日假期新盤錄13宗成交　土瓜灣明雋沽3伙套現逾1500萬

過去周末為中秋國慶假期，但市場並未受節日氣氛帶動，新盤交投量維持低水平。周末兩日（30日、1日）新盤錄得9宗成交，按周跌84.2%。連同國慶補假共3天長假期（9月30日至10月2日），新盤僅錄13宗成交，當中土瓜灣明雋沽出3伙，吸金逾1,500萬元。



土瓜灣明雋沽3伙

佳明（1271）旗下土瓜灣單幢現樓項目明雋，於中秋國慶長假期錄3伙成交，而昨日連沽2伙，合共套現1,549萬元。

沽出的單位分別為9樓D室，開放式間隔，實用面積231平方呎，成交價465.8萬元，呎價20,166元。另一伙為20樓B室高層單位，實用面積259平方呎，1房間隔，成交價逾642.2萬元，折合呎價為24,797元。

土瓜灣明雋。

沙田畢架．金峰國慶日招標即日沽2伙

遠展（0035）旗下已屆現樓的沙田畢架．金峰於國慶日招標推出10伙單位，即日沽2伙，套現逾3,929萬元。

單位分別為1座7樓D室及1座6樓E室，兩者皆為三房間隔，實用面積1,033平方呎，成交價則分別為1,916.9萬元及2,012.8萬元，呎價分別為18,556元及19,484元。至於項目累沽約39伙，估計吸金約8億元。

沙田畢架．金峰。

屯門飛揚一期兩房624萬沽

由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚一期早前展開新一輪銷售，過去周末沽出1伙兩房單位，實用面積469平方呎，成交價624萬元，呎價13,313元。

至於其他新盤成交則較零散，火炭星凱．堤岸、九龍城文曜、日出康城凱柏峰等新亦各錄錄1宗成交。