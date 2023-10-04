世邦魏理仕：加息拖累經濟　甲廈租金按季跌1.4%、空置率15.8%

世邦魏理仕最新發表的《2023年第三季度香港商業房地產市場觀點》指出，不確定性及持續的高利率拖累全球經濟。而經濟逆風將繼續影響商業房地產市場，其中投資活動首當其衝。



世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，在第三季度雖然香港商業房地產市場需繼續應對全球經濟挑戰及進一步加息的壓力，但一些行業較前幾季有所改善。由於搬遷和整合需求的帶動，辦公室市場活動有所改善。與旅遊有關行業的需求亦持續改善，令零售租賃氣氛維持正面。零售業復甦亦確保了零售相關企業的物流需求回升。不過加息會繼續加深負收益，進一步拖累投資市場。

甲廈空置率輕微下降 租金持續下跌

該行香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，辦公室租賃需求較 2023 年第三季的租賃量較上季度增加32%，達100萬平方呎，略有回升。當中，部分租戶因受到九龍灣國際展貿中心重建計劃的影響需要搬遷，以致九龍東的租賃活動明顯較為活躍。2023年第三季淨吸納量為正數，整體空置率輕微下降0.2%，但整體空置率仍維持於約16%

租金按季進一步下降1.4%

需求有限及空置率持續高企導致租金按季進一步下降1.4%，較2023年第二季度的0.5%跌幅有所加快，並標誌著連續第18個季度錄得跌幅。中環核心區租金在2023 年第二季度基本持平後，第三季度跌幅最大，按季下跌1.4%。尖沙咀和九龍東區內錄得新租賃及有業主暫緩進一步減租，租金分別按季微升0.2% 及0.3%。

需求有限及空置率持續高企導致租金按季進一步下降 1.4%，較 2023 年第二季度的 0.5% 跌幅有所加快。（蔡偉南攝）

商舖空置率微跌 帶動租金上升

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示：由於入境旅客持續上升，鼓勵部份零售商在核心購物區內尋求擴張機會，零售業總銷貨價值較去年同期持續攀升，7 月和 8 月合計較去年同期增加 15.1%，保持良好勢頭。然而，與 2023 年第二季和 2023 年第一季分別年增 17.5% 和 24.1% 相比，第三季度數字按年增長持續放緩。

良好的租賃需求使空置率微跌0.2 個百分點至11.4%。銅鑼灣空置率下降2.6個百分點至5.3%，為所有子區份中最低。尖沙咀空置率下降 2.9 個百分點至 13.0%。中環空置率自 2021 年第二季以來一直維持個位數，第三季空置率反升 3.9 個百分點至 10.5%。

租金方面，市場氣氛及空置率向好令核心區街鋪租金增長在 2023 年第三季度進一步加快，按季增加 2.4%，而 2023 年第一季和 2023 年第二季度分別按季增長 1.2% 和 1.9%。