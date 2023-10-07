華懋CEO蔡宏興冀樓市全面撤辣　惟料撤辣後樓價回升機會低

近月市場有不少聲音促請政府為樓市減辣，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，希望全面撤辣，認為可給市場一定信心，讓經濟重拾動力。他又預計，就算全面撤辣，樓價上升的機會較低。



蔡宏興指示，政府早年推出辣招，是由於當時樓市過熱，出現大量炒賣，因此採用行政手段控制市況，惟目前炒賣不再，作為發展商希望可撤回辣招。他又指出，樓市辣招益唔到買賣雙方，稅款全歸政府，認為措施幫唔到市民上車。

BSD與政府吸引專才有矛盾

他認為，辣招措施與政府政策方向有矛盾，如買家印花稅（BSD）與目前政府吸引海外專才有抵觸，「歡迎你過嚟（非本地人），但又要打你三百大板 」，情況矛盾。對於邊一類辣招最有逼切性取消，他則指不明解為何以公司名義買樓要罰辣招稅，而市民買第二個單位又要罰額外印花稅（SSD），「有時個爸爸買層樓畀個仔，點解又要罰呢」。

他又指出，不想樓價再向下跌落去，香港業主見樓價繼續跌，會影響消費，認為要在短期內思考如何解決經濟問題。對於樓價連跌4個月，蔡宏興表示，本地發展商實力較雄厚，未必需要大幅減價賣樓，但最傷係二手樓市的小業主，又指近年的加息情況較想像中長。

不少企業有現金流緊張情況

問及賣地計劃中，政府僅推出一幅住宅官地，他則表示，土地供應來源不只限於政府，還有港鐵（0066）及市建局，認為整體供應有一定數量，未來可以平衡需求及供應，以至樓市深層次矛盾。對於整體經濟環境，他表示，對全球經濟復甦情況較為審慎，認為目前不少企業出現現金流緊張的情況。

此外，政府近月積極推動夜經濟，蔡宏興指出，旗下不少商場也有參與，如中環街市舉辦啤酒節，不過認為夜市有增加人流，但沒有大幅增加消費力。他又認為，今年通關後看不到有明顯反彈，又指旅客來港追求一些特別體驗如行山，不再像過往來港購買大量名牌。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興。（蔡偉南攝）

華懋年內銷售約500伙、套現80億未達標

至於集團旗下項目方面，蔡宏興表示，何文田豪宅項目瑜一銷情不錯，截至8月底已沽出427伙，達到目標，套現約73億元。而薄扶林域多利道全新翻新項目VICTORIA COAST近月正在招標，長沙灣東京街項目料明年推出，目前待取預售樓花文件，該項目新一代混凝土「組裝合成」建築法（MiC），可慳人手約60%。蔡宏興又透露，集團年內暫時沽出約500伙，套現約80億元，惟暫時未達目標100億元，認為銷情較預期慢。

蔡宏興明年底退休、冀享受旅行、看書

銅鑼灣加路連山道商業項目，目前正進行上蓋工程， 而東涌商業地亦興建中，將會設有數據中心 ，該類物業耗電量大，因此將加入綠色環保及可持續元素，如改善冷卻系統。至於觀塘安達臣道住宅項目，已取得入伙紙，待取滿意紙。

蔡宏興早前預告將會在明年2024年底退休，他新近又再提到集團正在尋找接班人，或會在內部遴選人才，同時也不排除在外尋找合適人選，又指希望找到一位年輕、符合集團理念的人選。他又透露，退休後或參與NGO事務，又笑指「欠老婆好多旅行未去，仲有好多書未睇」。