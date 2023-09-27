樓價指數較高峰累挫近15%　政府歷年推出三大辣招稅有望調整

財政司司長陳茂波歐洲之旅完結後回港表示，現時的樓市與「辣招」推出時已有不同，強調會不停檢視市況。市場預期推出逾十年的樓市辣招有望作出調整。



作為壓抑樓市措施的辣招稅，最早於2010年首度推出，其後政府進一步加大力度，不過香港樓價在過去大部份時間一直攀升，據差估署資料，本地樓價指數由2010年11月（辣招首度推出後）的163.7點，持續上升至2021年9月份的歷史高位398.1點，即期間升幅高達約1.43倍。不過近兩年本港房地產持續向下，截至今日公佈的樓價指數，已經下挫至339.2點，即較高峰期累挫約14.8%。



翻查資料，樓市辣招最早可追溯至2010年11月，當時政府推出額外印花稅（SSD），限制市民在兩年內轉售單位，需要繳付樓高5至15%的SSD。及後在2012年10月更推出SSD加強版，轉售時間限制調整為三年內，SSD稅款涉及樓價10至20%。當時政府更推出買家印花稅BSD，以限制非本地人士及以公司名義的買家，在港買樓時需繳付樓價15%的稅款。

為壓抑樓市升溫 不足兩年半連環推SSD、BSD、DSD

而在2013年2月份，樓市辣招加一步「加辣」，政府更推出雙倍印花稅（DSD），調整200萬元或以下物業，稅款由100元增至樓價1.5%，其餘物業稅率也加倍，由最高稅率率4.25%增至8.5%。

雖然政府在2010年至2013年連環推出樓市辣招，不過及後樓價升勢未止，政府繼續「加辣」，並於2016年11月份，向買入第二套或以上物業的買家，劃一收稅樓價15%。

三大辣招推出10年後、樓價累升1.43倍

上述三大辣招推出的原因，主要由於政府希望壓抑樓市升溫，不過在辣招首度推出的首10年，差估署樓價指數由2010年11月（辣招首度推出後）的163.7點，持續上升至2021年9月份的歷史高位398.1點，即期間升幅高達約1.43倍。反映辣招未能達成壓抑樓市升溫的效果。

二手住宅頻錄蝕讓 個別半新盤勁蝕30%

近一至兩年本港樓市受到息口急升影響，近月樓價指數更出現急跌情況，連跌四個月至8月份的339.2點，已接近重回2022年12月的低位334.7點，相差僅約1.34%。事實上，近二手市場不時出現蝕讓個案，如9月份錄得的數十宗二手蝕讓個案，帳面蝕讓普遍高達10至20%，個別半新盤蝕幅更高達30%，反映樓市嚴峻。

差估署樓價指數連跌四個月至8月份的339.2點，接近重回2022年12月的低位334.7點，相差僅約1.34%。

事實上，近年市場各界人士均向政府反映希望適時調整樓市辣招，普遍聲音認為樓市辣招不合時宜。如曾任財政司司長的唐英年近期表示，目前是減辣時機，但亦要維持「住房不炒」的原則，可酌量減一些「辣招」。

近年市場各界頻頻呼籲減辣救經濟

而民建聯在本月初亦就下月發表的施政報告提交近九十項建議，包括建議適度為樓市「減辣」，容許本港永久居民購買第二個住宅物業時，繳付的從價印花稅由現時15%減至6%；合資格海外專才若在港置業，建議亦豁免繳付買家印花稅，但如留港未夠7年即出售物業離開，則需向對方追收稅款差額。

至於一眾地產界人士亦在過去數年持續地向政府反映要求撤辣，當中包括地產建設商會、一眾資深投資者及地產代理等。