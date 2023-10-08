KOL會話你知港樓價跌、銀主盤急升　但唔會話畀你知點解｜湯文亮

近日見到一個投資界KOL，佢非常得戚話，博士，枉你做咗幾十年地產，今次樓市下跌，你竟然冇警覺，在年初時仲話開關之後樓價會大約有10％升幅，現在升鬼升馬，如果政府唔撤辣，今年樓價一定下跌，如果政府撤辣而令到樓價上升，只不過是政府幫樓市，而非樓市本身有能力上升，反之一班投資界K0L在今年初除了預測樓市下跌之外，並認定銀主盤會急升，現在兩樣都非常準確，我這個物業投資者的顏面何存。



我同意KOL所講，但反問一句，既然KOL預測樓市如此準確，但我好似在年初不但聽唔到有KOL話香港股市會大跌，反而大多數都話股市上升，恒指升穿25,000點是輕而易舉，當時恒指20,000點，現在17,000點，唔經唔覺已經跌了15%，究竟點解，K0L話影響股市升跌有太多因素，例如世界形勢，港幣與美元掛鉤，甚至香港政府不作為，都可以影響股市下跌，預測不準亦非戰之罪。

我們做生意，樓市下跌，銀主盤大增並不是一個主要問題，點解樓市下跌，銀主盤大增才是一個大問題，但可惜全香港的投資界KOL都只會話樓市下跌，銀主盤大增，但唔會話俾你知點解，不過，大家千祈唔好以為他們唔知道，其實他們是知道的，唔講出嚟理由就是會影響他們的本業。

（廖雁雄攝）

我有一個朋友，在KOL遊說下將物業加按，問銀行借錢買債券，但在美國暴力加息下，不少被視為非常安全的債券大幅貶值，而貶值已經是最好結果，不少債券甚至清零，銀行見債券貶值，便會向加按的業主追收差額，業主在冇得選擇之下，唯有賣樓還債，KOL絕對知道始末因由，如果又知道有很多人要賣樓還債，便可以預測樓市會大冧。

有人唔同意，他們認為投資債券的只是少數人，唔會影響大局，這點我也同意，弊就弊在投資什麼也輸錢，投資股票，5年唔見一半比比皆是，投資虛幣，輸錢已經是萬幸，不少投資者除了輸錢之外，仲會惹上官非，既然投資什麼都輸，最後可能要賣樓還債， KOL可以準確預測樓市下跌又有什麼出奇。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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