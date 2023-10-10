戴德梁行︰息口未見明朗　住宅交投價量齊跌　料全年樓價最多跌5%

戴德梁行今日（10日）發表2023年第三季香港房地產市場回顧及展望，指出零售市場氣氛持續回暖，寫字樓市場續錄得負吸納量，整體待租率升至17.7%。另持續加息及股票市場反覆向下等不利因素繼續壓抑住宅成交，料樓價全年最多跌5%。



第三季住宅物業成交宗數不足9200宗 按季跌25%

息口持續高企且走勢未明，加上近期股票市場動盪，在市場缺乏利好因素下，潛在買家普遍持觀望態度。第三季住宅物業成交宗數不足9,200宗，比起今年第二季的12,199宗，按季跌25%，而按年則跌21%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，市場普遍認爲息口仍未見頂，即使政府及後提出減辣措施，卻只能為樓市在下行周期帶來穩定性及回復部分潛在買家的入市信心，相信樓價仍然會持續波幅一段時間。預期本港樓市在息口回落前仍存在下行壓力，2023年全年樓價持平或跌5%，而住宅成交量或會比去年持平或最多減少5%，料全年交投量約4.3萬至4.5萬伙。

住宅物業買賣合約數字。（土地註冊處，戴德梁行研究部）

寫字樓第三季再現負吸納量 全年累計負646,800平方呎

在環球經濟前境不明朗情況下，除中區以外，甲級寫字樓租賃市場在第三季，各區均錄得負吸納量，整體淨吸納量為負22.5萬平方呎，年初至今累計負64.7萬平方呎。整體待租率因而被推至17.7%水平，促使甲廈租金繼續調整，按季錄得1.7%跌幅，年初至今累跌5.5% ，料租金全年跌5%至7%。

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，新租賃成交方面，本季度的新租面積較上季增長約40%，當中包括九龍東數宗備受市場矚目的巨型樓面成交，以及一些預租個案。

另外，來自內地企業的新租賃需求佔比自通關後有明顯增長，佔中區首三季度新租賃面積約36%，較2022年全年17%佔比增長19%。期望中資企業能繼續為香港寫字樓租賃市場注入新動力，支持寫字樓市場逐步復甦。至於租金走勢，我們維持原先預測，即全年跌幅介乎跌5至7%。

本港甲級寫字樓租金比較。（戴德梁行研究部）

在旅客消費帶動下，本港零售市場氣氛繼續回暖，一月至八月零售業總銷貨額總計2,705億港元，按年升19.3%。另外，珠寶店、金舖和藥妝店繼續積極進駐核心區街舖，當中包括本地和內地品牌。第三季街舖平均空置率大致穩定在9%水平。

街舖租金穩步上升 空置率大致平穩

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，根據本港入境處的數字，自通關以來港人出境的人次遠高於來港旅客的人數，平均每月相距超過300萬人次，反映港人外遊及北上消費成風，在一定程度上削弱了港人留港的消費力，變相拖慢了香港零售市場的復甦步伐。

另外，政府最近為促進夜經濟開展「香港夜繽紛」活動，雖然短期内有助刺激本地消費，然而活動對香港零售市場的提振作用必須有延續性才算成功。事實上，要保持香港作爲旅遊城市的吸引力，零售商和商場必需共同合作發揮創意，為旅客帶來更多元化的零售娛樂體驗及優化商戶組合，並且需要政府配合定期舉辦更多如大型演唱會及運動賽事等的國際盛事。