港人北上成風　中原料第四季舖價、民生區舖租跌最多20%

施政報告公佈在即，中原（工商舖）今日（11日）發佈第三季市況回顧及第四季展望，指出第三季市場僅錄得801宗成交，再次跌穿1,000宗成交水平，為今年單季新低。展望第四季工商舖市場，舖市前景被看淡，該行料舖位買賣價則料有機會進一步下調約10%至20%，民生區舖位租金亦料跌約10%至20%。



中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，今年第三季共錄210宗成交，按年下跌兩成，數字仍在低水平，季內總金額則錄56.4億元，按年下跌17%。

聖誕新年假期帶動有限 料核心區表現平穩

展望第四季租賃市場將個別發展，大額租務仍屬主流，聖誕新年假期帶動有限，預測核心區表現平穩，相信會繼續以餐飲業最為活躍。

而民生區則受北上消費拖累，市道較為波弱，租金將有機會再下調約一至兩成。至於買賣市場仍需要時間復甦，預測第四季商舖買賣會與第三季相若，料第4季買賣宗數維持約200宗水平，至於買賣價則料有機會進一步下調約10%至20%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，第三季工商舖僅錄801宗成交，按季及按年下跌20%，總成交金額則錄131.2億元，按年下跌19%。

工商舖僅錄801宗成交 第四季表現靠施政報告推動

雖然工商舖成交宗數不升反跌，但季內大額買賣成交有所起色，今季共錄21宗逾億元成交，涉及總金額59.41億元，對比第二季上升6成。其中，最為矚目為恒地（0012）旗下的啟德 The Henley地下連一樓商舖由內地投資者以約5.28億元接手。

展望2023年第四季，預期商廈市場仍然會是三個類別中的「重災區」，主因寫字樓空置情況仍見持續，難以消化，價格自然難回升，加上經濟市道偏淡，投資者及企業入市意欲更低。預料整體工商舖第四季成交宗數可升至870宗，但買賣價及租金走勢則持平或下跌20%。