KOL話比你知美國對香港實施第4級旅遊警告　不會話比你知已經解除

一向以來，KOL都睇淡樓，最大原因是美國對香港實施外號不宜前往的第四級旅遊警告，同組有北韓，伊朗等，在去年7月，美國重申這個旅遊警告，老實說，第四級旅遊警告比十號風球的破壞性大得多，正因是這個旅遊警告，不少外資要撤離香港，的確令香港樓價下跌，即使年初時解封令樓價止跌回升，但近日又七連跌，今年升幅清零，KOL當然開心，但是他們沒有再提及美國對香港的第四級旅遊警告。



近日我有不少租客從新加坡回流，主要原因是新加坡市場太細，基本上搵唔到食，現在香港解封，所以回港博殺，我覺得很奇怪，什麼解封，今年初已經解封，當時點解唔返香港，要等到今日才返，我問一個老友租客點解，佢反問我究竟真唔知抑或假唔知，在今年7月，美國已經將對香港旅遊警告由第四級別改為第二級別，叫去香港的人小心一些，而兩者最大分別就是第四級別旅遊警告，在某些情況下就算買咗保險都不會獲得賠償，第二級別就很輕微，有買保險就有得賠償，所以他們回流。

我相信絕大部份香港人都唔知美國解除對香港第四級別旅遊警告，否則就唔會預測樓市下跌，彭博就比較老實，直言有不少在新加坡工作的投行經理回流香港，其他傳媒連提都唔提，澳新銀行CEO仲話亳無疑問大家都遷向新加坡，老實說，當日美國對香港發出第四級別旅遊警告，在香港工作的金融機構員工在沒有其他辦法之下遷往新加坡，第四級別旅遊警告解除，他們遷回香港是很正常，我唔知KOL是否知道旅遊警告解除，但我認為即使他們知道都唔會話比其他人知，而事實上KOL只懂得發放對香港以及香港樓市的負面消息，好的消息是不會提及，這個做法實在令人覺得詫異。

湯文亮指KOL只懂得發放對香港以及香港樓市的負面消息，好的消息是不會提及，這個做法實在令人覺得詫異。（蔡偉南攝/資料圖片）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。