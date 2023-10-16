周末新盤錄16宗　按周多逾三成　星凱．堤岸逾1780萬沽兩伙

周末未見有大型新盤銷售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（14日、15日）兩日共錄得約16宗一手成交，按周多4宗或33%。



火炭星凱．堤岸1780.8萬沽兩伙

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸過去周末連沽兩伙，吸金1,780.8萬元，涉及為2座28樓D室及3座6樓E室，實用面積分別為582及348平方呎，屬一至兩房間隔，各以1,101.4萬元及679.4萬元沽出，呎價為18,924元及19,523元。

據知，項目自9月13日重推後迅沽23伙，合共套現逾2.6億元，全盤盤開售至今累售897伙，套現逾92億元，平均呎價20,364元。

瑜一．天海1269.9萬沽兩房

華懋集團及港鐵公司（0016）合作發展的第IA期瑜一．天海以1,269.9萬元沽兩房，涉及為2B座28樓E室，實用面積469平方呎，呎價27,077元。至於，整個瑜一則累沽出431伙，佔可售單位約80%，套現逾73億元。

瑜一．天海。

凱和山331.3萬沽開放式

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予VMS鼎珮的長沙灣現樓新盤睿峰亦以逾1,530萬元，呎價31,288元，涉及為東翼36樓C單位，實用面積489平方呎。項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售102伙 ，套現金額12億元；整個項目現累售291伙，吸金28億元。

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路凱和山昨日亦沽一伙開放式，屬第5座1樓K室，實用面積291平方尺連81平方尺平台，成交價331.3萬元，呎價11,385元。