英皇國際香港仔單幢樓命名「澄天」　一房特色戶面積最細245呎

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目命名為澄天（SOUTH SKY），樓盤已上載樓書，涉及110伙，，主打1房及2房單位，預計關鍵日期為2025年3月31日。項目短期內會開放示範單位，最快月內開售。



楊政龍：首批銷售不少於50伙、親民價推出

英皇國際副主席楊政龍表示，澄天為南區15年來首個新盤住宅項目。項目將提供110伙單位，戶型涵蓋1房至3房，包括57伙1房單位，44伙2房及9伙特色單位。標準戶方面，1房戶型實用面積介乎285至325平方呎，2房戶面積約400平方呎，而特色單位面積245至881平方呎。

楊政龍亦透露，首輪發售會提供不少於50伙單位，價格參考同區樓盤，不過首張價單價格為「親民價」。另外他亦期望施政報告有好消息公佈，不排除於施政報告前公佈價單的可能性。

享999年「千年地契」

據樓書資料，該盤單位實用面積介乎245至881平方呎。面積最大為26樓連天台特色戶A室及B室，實用面積同樣為881平方呎，設有769平方呎天台。至於最細為5樓E室，實用面積245平方呎，附有144平方呎平台。項目享有為期999年的「千年地契」。

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