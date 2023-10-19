一手貨尾量升穿危險線　逾兩萬伙創近20年新高　恒基、新地告急

樓市前景未明朗，新盤銷售緩慢。據中原統計數據，2023年第三季一手私人住宅新盤貨尾量續升，升到20,483個，創近20年新高。本地大型發展商恒基（0012）、新地（0016）的貨尾量均超過3,100伙。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，在加息持續及樓價下跌打擊下，新盤銷情未如理想，拖累待售單位向上升穿2萬伙危險水平。本地經濟放緩，樓市下行調整未完，發展商新盤銷售壓力增加，展望第四季貨尾量將繼續增加。一手樓市積壓的情況逐步惡化，值得警惕。

中原料第四季貨尾量將繼續增加

2023年第三季選取332個新盤統計，單位總數125,369個，登記售出104,674個。貨尾20,483個，按季增加1,398個，數字是2003年第四季22,485個後的近20年高位。貨尾比重亦連升兩個季度，今年第三季錄16.3%，按季上升1.2個百分點，是創2013年第四季17.3%後的近10年新高。

2023年第三季新界區的貨尾量明顯增多，按季增加605個，有9,086個。圖為洪水橋滙都由泛海發展。（歐嘉樂攝）

新界區貨尾量明顯增多 9086伙待售

按區域統計，2023年第三季新界區的貨尾量明顯增多，按季增加605個，有9,086個，因為元朗增加532個，將軍澳增加482個，這兩區大型新盤銷情欠佳，留有較多貨尾待售所致。九龍區貨尾按季增加500個，有8,826個，增幅集中於黃大仙及紅磡，分別增加428個及224個。港島區貨尾按季增加293個，有2,571個，主要為香港仔增加382個。

2023年第三季貨尾量較多的地區：黃大仙3,638個，將軍澳2,037個，元朗1,974個，觀塘1,752個，大埔1,443個。

恒基、新地貨尾量超過3100伙

按發展商計，今年第三季恒基旗下新盤貨尾量按季增加497個，現有3,106個。信和增加480個，有2,054個。長實增加14個，有304個。而新地則按季減少376個，有3,191個。