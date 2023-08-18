01獨家｜傲玟重推遇波折　大型銀行拒做按揭　貨尾380伙市值百億

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前遭債主代表接管，接管人在本月初公布最快於本月以現樓形式進行招標。雖然發展商早前指出，樓盤餘下單位的銷售不會被早前債務影響，不過《香港01》接獲消息指出，部分大型銀行取態審慎，無意為上述樓盤的買家承做按揭，有意買入該盤的買家需留意相關情況，如未能承做按揭，或需要FULL PAY全數樓價。



另外，值得留意，傲玟全盤提供401伙，惟目前尚餘約380伙待售，市值逾百億元，假若大型銀行未能為樓盤提供按揭服務，相信該盤難以去貨套現。



何文田新盤傲玟於7月份已傳出重推消息，而在本月初發展商代表及負責為項目進行銷售的仲量聯行也召開記者會，為傲玟重新部署銷售，當時指樓盤以招標形式出售。發展商指，該盤最快於8月份以現樓形式進行招標，同時會以預約形式開放示樓單位參觀，據悉已錄得逾6,600參觀人次。該盤意向價將參考同區一手及二手樓價，以市價推出，發展商代表又指以招標形式出售可防止「賤賣」。

市傳大型銀行取態審慎 不提供按揭

雖然項目發展商代表積極重新部署銷售傲玟，不過情況並非一帆風順，有市場消息指出，兩家本地大型銀行，對於該盤採取審慎態度，暫時不會為該樓盤提供按揭服務。

市場預計，若銀行無法為樓盤承做按揭，新買家或需要FULL PAY全數樓價，不過樓盤過去錄得的成交，最低價也超過2,600萬元，個別單位成交價更高達逾5,000萬元，除非買家實力雄厚，否則一般買家相信難以應付。

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發展商：正與相關銀行積極商討

對於上述市傳消息情況，《香港01》向發展商作出查詢，發展商回覆指，就傲玟的銷售安排，目前正積極籌備招標形式出售，並會在月內公佈詳情，現在已有多間銀行願意承做按揭，亦正積極與相關大型銀行進行商討。

發展商又指出，據土地註冊處記錄，項目於今年早前亦有單位獲得大型銀行承做按揭，又指香港現行法例對接管項目的買家有完善的監管和保障制度。

不過需要留意，記者翻查資料，傲玟在樓花期錄得19宗成交個案，最早可追溯至2019年11月，而最後一宗則於2021年3月份，期內賣出的單位，當時仍未出現樓盤遭債主代表接管的情況。

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星之谷莊錦輝：有官司訴訟令銀行卻步

對於部份大型銀行暫時不向傲玟買家提供按揭服務，有按揭界人士認為與銀行評估風險有關。星之谷行政總裁莊錦輝表示，過去甚少出現同類情況，估計與項目近年有官司在身有關，他指「或者銀行擔心業權、樓契會出現問題」，因而採取審慎保守態度。

莊錦輝又舉例指出，假設情況應用於二手樓，如果單位正進行涉及離婚訴訟的官司，銀行通常都不會為新買家承做按揭，不過目前賣方變成發展商，即使新買家收到樓契，也未必100%保證到業權。

如夫妻鬧離婚訴訟 物業新買家難做按揭

不過莊錦輝認為，過去曾有部分大型銀行最初不願承做某市區納米樓盤的按揭，可能與發展商背景、樓盤定價有關，惟與發展商商討後，最終仍願意提供按揭服務，因此很視乎銀行跟發展商如何溝通。他又指，假若最終未有銀行願意承做樓盤的按揭，個別發展商或需要尋找財務公司，以協助買家上會。

星之谷行政總裁莊錦輝。（資料圖片）

近年規模最大被接管物業 估值170億、尚餘95%單位待售

據了解，為項目提供75億元融資的橡樹資本（Oaktree）及項目接管人羅兵咸永道會計師事務所早前勝出官司，短期內將為項目重啟銷售，項目尚餘約380伙待售，佔全盤401伙約95%。市場預計項目估值達170億元，為本港近年規模最大的被接管貴重物業。因此，假若項目未能獲大型銀行提供按揭服務，相信難以進行銷售，無法去貨。

曾四度交樓失敗 2022年9月終入伙

事實上，傲玟被接管前一直飽經波折，在過去曾四度交樓失敗。參考傲玟多次延遲關鍵日期，由最初推售時列出的關鍵日期為2020年11月30日，隨後兩度更改為2021年5月29日及7月6日，同年第三度延期時，合同列出關鍵日期有機會延至半年後，即2022年1月6日。最終項目於2022年9月份才獲批滿意紙，成功通知買家收樓入伙。

根據成交紀錄冊，傲玟自2019年11月推售至今，累沽出19伙，佔全盤單位總數約5%，當中有17伙買家已成功收樓。該盤成交價介乎2,644.2萬至5,045.2萬元，成交呎價介乎28,018至35,405元。