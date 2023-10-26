珀麗灣三房獲回流港人斥718萬元入市　單位6年貶值1.8%

施政報告昨日（25日）宣佈樓市減辣措施後，部份買家入市信心大增，即日購入心儀單位。馬灣珀麗灣有回流港人施政報告後，擲718萬元買珀麗灣三房。



擔心減辣後議價空間收窄 回流港人承接珀麗灣三房

中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，最新促成馬灣珀麗灣28座中層E室成交，實用面積678平方呎，三房套房間隔。業主今年2月以850萬元放盤，期內多番降價，最新叫價748萬元，新近經買家議價後，業主願減至718萬元，折合實用呎價10,590元。

據悉，新買家為外國回流港人，鍾情單位向東南及附設露台。原業主於2017年6月以730.8萬元買入，持貨6年，是次轉手帳面蝕12.8萬元，單位期內貶值1.8%。

珀麗灣。(資料圖片）

睇好後市 美孚新邨三房750萬沽

另外，美孚新邨亦沽一伙，美聯物業分行區域聯席董事邱漢榮表示，涉及單位為美孚新邨4期百老匯街119號中層C室，實用面積701平方呎，屬三房間隔。單位原叫價750萬，後累減87萬以663萬元成交，折合實用呎價9,458元。據悉，有外區客見施政報告落實減辣後，睇好後市發展，隨即透過該行承接自用。

資料顯示，原業主於2012年4月以526萬元購得，持貨11年，是轉手帳面賺137萬元，升值26%。