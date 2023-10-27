東涌住宅地今截標　測量師：可建伙數或有限制　料入標價保守

施政報告公佈後首幅住宅地皮今日中午截標。上月29日開始招標的東涌第106B區的東涌市地段第55號用地，將於今日（27日）截標，有測量師料發展商入標價保守。



今日截標地皮位於臨海地段，距離港鐵東涌東站約850米，地盤面積約114,617平方呎，指定作私人住宅用途，最高的樓面面積可達401,160平方呎，兩旁同為本財政年度政府賣地計劃中但未推出的住宅官地，而周邊餘下地皮已作公營項目。

有指地產建設商會翻查技術評估報告，發現項目受制於區內的污水系統荷載，地皮居住人口設計為988人，擔心只能興建約330伙，低於地政總署早前預測的414伙。如項目最終獲准建414伙，其單位均實用面積料亦會逾800平方呎，

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，預計地皮最高標價為9.2億元，每呎樓面地價約2,293元，料最終中標樓面呎價之低，有機會挑戰2016年青衣細山路的一幅山坡住宅官地，即目前現樓「明翹匯」，當時每平方呎樓面地價1,980元。

梁沛泓：料發展商入標價保守

梁沛泓解釋，由於整個東涌未來的私人住宅供應量龐大，加上東涌東填海區以公營房屋及非豪宅地段為主，加上政府重申中標者日後須提交包括污水系統影響評估在內的一系列技術評估，以證明其發展建議的可行性，特別是當建議發展較多單位數目的時候，反映可建伙數或有限制，料發展商入標價保守。