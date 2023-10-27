東涌住宅地暫收4份標書　嘉華、信置、恒地競投　估值最低8億

施政報告公佈後首幅住宅地皮今日截標。東涌第106B區的東涌市地段第55號用地，將於今日（27日）中午截標，據現場情況，該地皮暫時接獲4份標書，包括嘉華國際（0173）及恒地（0012），信置（0083）夥招商局置地（0978），另一家不知名財團。



嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，政府為樓市減辣屬正面，同時又認為該幅東涌地皮屬優質貨。至於今次入標價亦已計及該區未來基建發展的因素。她續指，因為項目需時幾年發展，供應屬幾年後的事，故投地應要長遠去睇。而東涌區未來發展亦視乎睇市況及供應而定。

今日截標地皮位於臨海地段，距離港鐵東涌東站約850米，地盤面積約114,617平方呎，指定作私人住宅用途，最高的樓面面積可達401,160平方呎，兩旁同為本財政年度政府賣地計劃中但未推出的住宅官地，而周邊餘下地皮已作公營項目。

有指地產建設商會翻查技術評估報告，發現項目受制於區內的污水系統荷載，地皮居住人口設計為988人，擔心只能興建約330伙，低於地政總署早前預測的414伙。如項目最終獲准建414伙，其單位均實用面積料亦會逾800平方呎，

每呎樓面地價料2000至4000元

有測量師預計地皮最高標價為9.2億元，每呎樓面地價約2,293元，料最終中標樓面呎價之低，有機會挑戰2016年青衣細山路的一幅山坡住宅官地，即目前現樓「明翹匯」，當時每平方呎樓面地價1,980元。綜合市場資訊，上述東涌住宅地皮估值8億至16億元，每呎樓面地價約2,000至4,000元。