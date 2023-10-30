十大屋苑周末錄6宗成交　按周減少4成　中原：減辣後新盤搶客

樓市減辣後首個周末，中原地產十大屋苑錄得6宗成交，較上周末10宗減少40%，不過仍較前周4宗成交多，零成交屋苑亦收窄至4個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告落實為樓市減辣，屬正面訊息，市場氣氛有所好轉，睇樓量亦明顯增加，買家四出覓筍盤。雖然整體成交未見急增，但筍盤仍具承接力，成交面擴散至十大屋苑以外的平盤，加上減辣後新盤積極起動，部份購買力流向一手，令十大屋苑成交輕微回落。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

施政報告後 太古城錄得16宗成交

港島區三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末各錄得1宗成交。中原地產分區營業經理莊劍嵐表示，施政報告出台後，太古城睇樓量略為增加，個別業主反價，惟交投未見改善，本月錄得16宗成交，平均實用呎價15,722元。

將軍澳新都城兩房 560萬沽

九龍區四大指標屋苑美孚新邨、麗港城、黃埔花園及新都城，本周末錄得2宗成交。中原地產分行經理關偉豪表示，減辣後將軍澳交投暢旺，本周末錄得超過10宗二手成交，新都城1期6座中層G室，實用面積364平方呎，兩房間隔，最新以560萬元成交，折合實用呎價15,384元。

新界區三大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園本周末錄1宗成交，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，施政報告後嘉湖山莊錄得2宗成交，周末成交佔1宗。