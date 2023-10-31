瓏璽四房慘蝕1864萬沽　十二年貶值32%　夠買同區帝峯· 皇殿三房

樓市減辣措施已推出數日，但短期內似乎未能改善樓市狀況。奧運瓏璽一伙四房戶最新以3,930萬元沽出，呎價26,789元。業主於12年前以5,794.8萬元買入單位，帳面蝕1,864.8萬元離場，蝕幅高達32.1%，創屋苑歷來最大宗蝕讓個案。



市場消息指，該單位為瓏璽1座高層A室，實用面積1,467平方呎，4房間隔，擁單邊海景。業主於去年底開始放盤，最初叫價7,500萬元，其後多次因應市況下調叫價。最終近日以3,930萬元成交，劈價近一半，折合呎價26,789元。是次成交創下屋苑最大蝕幅紀錄。

對上一宗同類成交於8月促成，單位為1座6樓A室，面積間隔相若。當時以4,500萬元成交，呎價30,780元，是次成交造價比其低12%。

↓↓瓏璽1座高層A室↓↓

12年前買入帳蝕1864萬元

原業主於2011年7月以約5,794.8萬元一手買入單位，持貨超過12年，帳面勁蝕1,864.8萬元，單位貶值達32.1%。

翻查資料，同區奧運站上蓋屋苑帝峯· 皇殿一伙三房套單位最新以1,638萬元成交，是次成交虧損金額足夠買入該單位。