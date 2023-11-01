東涌住宅地流標　上周五收4份標書　新地、恒地、嘉華、信置有份

地政總署今日（11月1日）公布東涌第106B區的東涌市地段第55號用地招標結果，該幅住宅地由因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的四份標書。意味該幅地皮流標收場。



地政總署指，政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地。這是為了保障公帑收入。底價在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。

政府發言人：密切留意市場情況、適時重推

政府發言人表示，政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。政府會密切留意市場情況，適時公布重新推出該幅用地的具體安排。政府的土地政策目標是提供持續和穩定的土地供應，而這個目標不會因為短期的市場波動所影響。政府會繼續多管齊下，確保私營房屋土地供應穩定。

新地、恒地、嘉華獨資 信置夥拍招商局

資料顯示，該地皮在上周五（27日）截標時，該地皮接獲4份標書，包括新地（0016）、嘉華國際（0173）及恒地（0012），信置（0083）夥招商局置地（0978）。

每呎樓面地價料2000至4000元

上述地皮位於臨海地段，距離港鐵東涌東站約850米，地盤面積約114,617平方呎，指定作私人住宅用途，最高的樓面面積可達401,160平方呎，兩旁同為本財政年度政府賣地計劃中但未推出的住宅官地，而周邊餘下地皮已作公營項目。

有指地產建設商會翻查技術評估報告，發現項目受制於區內的污水系統荷載，地皮居住人口設計為988人，擔心只能興建約330伙，低於地政總署早前預測的414伙。如項目最終獲准建414伙，其單位均實用面積料亦會逾800平方呎。