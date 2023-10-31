英皇娛樂藝人自組「星級睇樓團」　現身香港仔「澄天」展銷廳睇盤

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天上周以「親民價」開盤推出市場，首批涉及55伙，折實平均呎價為17,086元，折實入場440.14萬起。



一眾英皇娛樂藝人今日組團一齊前往樓盤售樓廠睇樓參觀。向來投資磚頭有道的蔡卓妍（阿Sa）亦現身「澄天」展銷廳，英皇國際副主席楊政龍更親自帶隊介紹項目示範單位。楊政龍表示，項目自從推出後引起市場極大迴響，吸引大批準買家到場參觀，「當中不乏英皇娛樂旗下藝人，估唔到親民價都吸引到佢地。」

被問到是否被最新公布的減辣激起買樓念頭，阿Sa表示，今次來看樓盤除了是支持公司旗下項目外，更是被這個樓盤的自身優越條件所吸引，尤其是對特色戶深感興趣，因為連天台特色戶自置樓梯直上天台，私隱度高。她形容以港島區全新樓而言，價錢吸引，因自己從小便生活在南區，樓盤地段較親切，又指這個地方充滿著好多童年的回憶，充滿著家的味道，所以「心郁郁」。

此外，英皇娛樂一眾藝人自行組織「星級睇樓團」現身展銷廳睇盤，衛詩雅、周家怡、泳兒、許靖韻帶隊洪助昇、黎展峯、黎峻、艾妮、朱天、郭思及劉若寶一行11人積極撐場。