英皇香港仔單幢盤「澄天」加推30伙　落實本周六首輪價單開賣85伙

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天今日（31日），加推新一張2號價單，提供共30伙，折實平均呎價17,583元。該盤同時落實本周六（4日）展開首輪公開銷售，以價單形式發售85伙標準分層戶。



2號價單折實均價17583元

英皇國際集團副主席楊政龍表示，加推的30伙，包括17伙一房及13伙兩房，實用面積由286至400平方呎，價單售價由約 496萬至約835萬元，呎價介乎17,339至20,863元，以最高折扣優惠5%計算，該批單位折實售價由約471萬至約793萬元，折實呎價由16,472至19,820元，折實呎價17,583元。

周六招標3伙平台特色戶

楊政龍續稱，項目同時落實首輪按價單公開發售的銷售安排，鐵定於本周六（4日）以抽籤形式公開發售第1號及第2號價單合共85伙標準分層戶。

此外，項目亦加推3伙特色單位，為5樓C、E及F室，實用面積由245至365平方呎，備有特色平台，將於本周六（4日）下午2時起招標，並於同日下午4時截標，該5樓全層特色戶已悉數以招標形式推售。

首張價單55伙折實均價17086元

澄天在上周公佈首張價單涉及55伙，折實平均呎價為17,086元，折實入場440.14萬起。首批55伙戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積245至881平方呎。當中一房佔28伙、兩房佔27伙，當中價單售價463.3萬至785萬元，價單呎價為16,199元至20,456元，以最高5%折扣優惠計，折實售價由440.1萬元至746萬元，折實呎價由15,390元至19,434元。

當中入場單位為6樓E室，實用面積286平方呎，屬一房間隔，折實為440.14萬元，呎價15,390元。另入場兩房為6樓F室，實用面積400平方呎，折實為627.57萬元，呎價15,689元。

↓18樓D室未經改動示範單位↓

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全盤110伙單位 提供一房至三房

澄天將提供110伙單位，戶型涵蓋一房至三房，包括57伙一房單位，44伙兩房及9伙特色單位。標準戶方面，一房戶型實用面積介乎285至325平方呎，兩房戶面積約400平方呎，而特色單位面積245至881平方呎。預計關鍵日期為2025年3月31日。