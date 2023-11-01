屯門NOVO LAND 2A期加推93伙　入場費335.5萬起　折實均價13288元

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2A期今日（11月1日）上載4號價單，提供93伙，戶型涵蓋開放式至三房，折實平均呎價13,288元，入場費335.49萬元起，屬開放式戶。主要以第1A座及1B座為主，至於開放式單位則位於同期數之前已推出的座數。



另外，發展商亦推「置開心」樓價保障並適用於所有單位，其保障金額最高可達樓價5%，保障期間至2024年5月。當「平均樓價指數」低於「簽署臨時買賣合約的日期的當月的樓價指數」，買方可以獲得由賣方提供的樓價保障。



折實入場開放式335.5萬起

該批93伙單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式戶佔3伙、一房戶佔10伙、兩房戶佔52伙、三房戶佔28伙。第4號價單提供93伙單位，面積介乎238平方呎至693平方呎，扣除15%，折實售價由335.49萬元至893.18萬元，呎價介乎12345元至14448元。以價單計整批單位市值6.8億元。

當中入場開放式為Arreso 第5座3樓E室，實用面積為238平方呎，折實售價為335.49萬元，折實呎價為14,096元。

另外， 一房入場為Charlot 第1B座3樓G室，實用面積為294平方呎，折實售價為413.69萬元，折實呎價為14,071元；兩房入場為Charlot 第1B座3樓B室，實用面積為367平方呎，折實售價為524.87萬元，折實呎價為14,302元；三房入場為Charlot 第1B座3樓C室，實用面積為515平方呎，折實售價為692.49萬元，折實呎價為13,446元。

雷霆：「十足信心價」 樓市利淡因素正在減退

新地副董事總經理雷霆形容是次價錢為「十足信心價」，認為樓市利淡因素正在減退，加上明年為美國大選年，減息機會大，對後市非常有信心。他又表示負資產數字上升，「僅僅」反映樓價波動，最重要供款拖欠情況正常。

新地代理總經理陳漢麟表示，是次屬市價推盤，今日下午兩時後開放示範單位，星期六收票，最快下星期開售。