新地奇招吸客　NOVO LAND設「樓價保障5%」　335萬開放式可保17萬

9月份差估署樓價指數連跌5個月，蒸發今年全年升幅，而日前公佈的第三季負資產宗數亦升至11,123宗，重上逾萬宗水平，樓市情況嚴峻下，發展商亦要出動新招數吸引買家入市。大型發展商新地（0016）今日重新部署屯門兆康NOVO LAND 2A期，新推出價單加入市場罕見的「樓價保障」條款，樓價保障金額的上限為樓價5%，以新價單93伙折實市值5.79億元，估計發展商最盡要付出的「樓價保障」高達2,895萬元。



若樓價跌超過5% 價單93伙「樓價保障」近2900萬

是次NOVO LAND 2A期推出的新條款「置開心樓價保障」，涵蓋新價單內所有93伙，其保障金額最高可達樓價5%。據條款所指，相關保障期間截至2024年5月，當「平均樓價指數」低於「簽署臨時買賣合約的日期的當月的樓價指數」，買方可以獲得由賣方提供的樓價保障。

而上述樓價指數即為差估署公佈「私人住宅-較受歡迎屋苑的售價指數」中的「所有類別(新界)」的每月售價指數。

入場開放式戶料可獲樓價保障近17萬

以今日加推4號價單的單位作例子，入場開放式戶為Arreso 第5座3樓E室，實用面積為238平方呎，折實售價為335.49萬元，折實呎價為14,096元。若截至2024年5月期間，相關樓價指數下跌10%，即單位跌價至約301.94萬元，貶值33.5萬元，發展商將會作出「樓價保障」，為成交價的5%，即約16.77萬元。

至於以4號價單共93伙計算，計整批單位價單市值6.8億元，而以折實價計算，整批單位折實市值5.79億元，假若直至2024年5月樓價下跌超過5%，即反映發展商將要付出高達2,895萬元的「樓價保障」。