政府官地、一鐵一局年內5幅地皮流標　總估值至少210億

上周五截收4份標書的東涌第106B區的東涌市地段第55號用地，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，流標收場。綜合政府官地、港鐵及市建局三個土地供應來源，2023年已錄得5宗地皮流標個案，情況嚴峻。該5幅地皮的估值下限介乎8億至87億元，若以每幅地皮的估值下限合計，涉及金額高達約210億元，反映各區大型項目也能順利發展。



政府官地方面，今年有3幅地皮流標，包括今日公佈未能售出的東涌第106B區的東涌市地段第55號用地，上周五接獲4份標書。由於地皮位於東涌填海區，屬新發展區域，早前市場預計估值亦偏低，地皮估值8億至16億元，每呎樓面地價約2,000至4,000元，不過依然流標收場。

荃灣油柑頭、赤柱環角道住宅地先後流標

再對早上一幅流標地皮為屬於「港人首次置業」項目、位於荃灣油柑頭的住宅地皮，該地皮在8月份公佈流標。該地皮情況更慘重，截收時僅獲1份標書，該地皮估值介乎約23億元至41.9億元，每呎樓面地價由2,200至4,000元。

至於其餘3幅流標地皮，主要在今年初發生，包括接獲4幅標書、於1月份流標的赤柱環角道豪宅地。該赤柱豪宅地皮的估值由52.8億至96億元，每呎樓面地價介乎約1.1萬至2萬元，較去年9月份、即四個月前政府公布賣地計劃時的估值119億至206億元，大幅回落53%至56%。

觀塘裕民坊、小蠔灣大型項目未能批出

其餘兩地皮則為一鐵一局，其中市建局在2月初收回觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目），該項目僅收到新地（0016）一份標書。觀塘市建局項目截標前的估值介乎87億至130億元，每呎樓面地價4,000元至6,000元，較去年8月份大幅回落43%至50%，惟最終仍流標收場。

最後一項則為港鐵小蠔灣第一期項目，在2月中公佈流標，項目收到3份標書。該項目截標前的估值介乎約39億至65億元，每呎樓面地價介乎3,000元至5,000元。