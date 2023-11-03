豪宅租務轉旺　壽臣山15號首錄租賃成交　60萬月租5000呎豪裝大宅

由英皇國際（ 0163 ）、中渝置地（1224 ）、明發集團（0846 ）、資本策略（0497）合作發展的壽臣山15號，昨日（2日）首次錄得洋房租賃成交，單位連全屋傢私招租，新近以60萬元月租獲承租，單位為發展商公開的其中一個示範單位。



據市場消息透露，南區壽臣山15號錄得首宗租務成交，成交單位為南區壽臣山15號單號屋，實用面積達4,726平方呎，另設有1,857平方呎花園，天台面積1,121平方呎，內置升降機、私人游泳池，連全屋傢私招租。

原來叫租75萬元

原業主於2022年8月以約4.35億元買入單位，早前以月租75萬元叫價放租，因應市況減價至月租60萬元，以新租金計，租務回報約1.7厘。

據了解，上述單位為發展商公開的其中一個示範單位，當時發展商介紹單位由英國知名設計團隊 David Collins Studio負責，以三個重要元素為創作靈感，包括凝練、奢華、質感。

壽臣山15號暫沽兩幢洋房 套現逾13億

壽臣山15號，全盤共15幢洋房，實用面積由3,727至12,073平方呎，一律連花園，天台及車位。其中13幢洋房更設私人游泳池。項目至今累積沽出兩幢洋房，套現逾13億元，包括2022年6月以逾8.7億元售岀的7號洋房，呎價約108,347元，買家為加多寶集團旗下昆侖山礦泉水有限公司副總裁陳文鉅。在2022年7月則再沽出11號洋房，成交價4.35億元，呎價92,044元。