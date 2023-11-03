一太︰第三季僅錄一宗全幢乙級寫字樓交易　料明年甲廈樓價跌5%

第一太平戴維斯發表2023年第三季香港投資市場報告，當中指出香港寫字樓市場相對疲弱，僅錄得一宗全幢乙級寫字樓交易。該行認為高昂的融資成本仍是本地房地產投資市場的一大隱憂，預料2024年甲級寫字樓市場價格下降5％，而核心街舖的價格則估計有0至5%增長。



報告指出，截至 2023 年第三季尾，三個月香港銀行同業拆息為5.2%，高企的融資成本仍是本地房地產投資市場的一大隱憂。另外中國內地經濟持續疲軟，許多內地發展商和相關金融機構的債務狀況不斷惡化，進一步抑制了投資情緒。而內地資金往往是大型交易的主要資金來源，但現在在市場上已變得更加稀少。

商業投資市場疲弱 料年內甲廈價格跌5%

商業投資市場疲弱，第三季僅錄得唯一一宗全幢交易，物業為佐敦柯士甸道28號的乙級寫字樓，以 1.38 億港元成交。

另外，市場上不少用家繼續對分層寫字樓市場表現出興趣，招商局大廈信德中心28層以 7.78 億元售予招商局，成交呎價約3.06萬元。

預計將有更多接管人將整批資產（主要是之前由陷入困境的國內發展商持有的資產）推出市場銷售，但鑒於目前市場投資情緒疲軟，加上這些資產的按揭成數亦相對較高，認為能否成功售出可能取決於貸款銀行願意妥協的程度。

上環信德中心招商局大樓。

酒店行業受到內地資本青睞 酒店房間價格將反彈60%

報告另指，投資者對酒店的興趣在不斷增加，因為酒店有可能轉變為其他短期住宿產品，同時因為該行業正在復甦。預計至2023年底，每間可用客房收入將較2022年反彈約 60%，僅比 2018 年新冠疫情前的水平低10%。然而，市場上酒店每間客房的價格不斷攀升，可能會導致該投資板塊在不久的將來交易量減少。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示：「值得注意的是，用家對寫字樓行業的興趣仍然有限，而市場的注意力則轉向高收益的零售資產。此外，酒店行業繼續受到內地資本的青睞。」