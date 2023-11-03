前馬主翠豐臺兩房淪銀主盤　終558萬沽　四個月賣平近兩成｜多圖

二手市場疲弱，有銀主劈價走貨，荃灣翠豐臺有望海兩房銀主盤以558萬元沽，較4個月前同座同類成交單位賣平近兩成。據知，單位業主曾為馬主，擁有兩匹賽馬，該單位於2020年至2023年初，至少向四間財務公司抵押借貸。



市場消息指，是次成交為荃灣翠豐臺3座高層G室，實用面積446平方呎，屬兩房間隔，為銀主盤。據知，銀主於上周以580萬元叫價放盤，表明見票就有商量，單位新近以558萬元沽出，呎價12,511元。

據資料顯示，該單位業主為姓陳，曾為香港賽馬會馬主，擁有兩匹賽馬，目前該兩匹馬已退役。該單位曾於2020年至2023年初，被抵押向四間財務公司借貸。

↓↓翠豐臺3座高層G室↓↓

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較四個月前平近兩成

參考同類成交單位，實用面積446平方呎，屬3座低層G室，於今年6月底以686萬元沽出，即是次成交較4個月前平128萬元或18.7%。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為623萬元，而恒生估價則為677萬元。即最新成交價較估價低出10.4%至17.6%。

據知，原業主於2017年8月以550萬元買入，持貨6年，單位期內升值8萬元或1.5%。