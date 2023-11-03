凱柏峰III一日連沽3伙　內地專才「先免後徵」1213萬買親海駅

施政報告出台後，兩大新盤紛紛開價推盤，而其餘一手新盤餘貨亦同樣繼續錄得成交。由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，今日（3日）連沽三伙；另外，長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅今日錄得一宗三房成交。



將軍澳日出康城凱柏峰III，今日連沽三伙，套現總金額約2,139.8萬元。三伙售出單位當中，最高售價單位為3A座23樓F室，實用面積為457平方呎，成交價763.7萬元，呎價16,711元。

凱柏峰III。（資料圖片）

內地專才「先免後徵」1213萬買親海駅三房

油塘東源街項目親海駅同日亦錄得一宗三房成交，成交單位為親海駅1座低層A單位，實用面積736平方呎，成交金額為1,213萬，呎價約16,481元。據了解，項目目前累沽873伙，套現近57億元。

買家為內地專才，該名專才符合「先免後徵」資格，即可以減免買家印花稅、新住宅印花稅稅率15%稅項，即約182萬元。同時該名專才採用發展商日前推出的「港人．專才」代繳印花稅優惠，料可享3.75%的代繳印花稅，即約45.5萬元，因此連同政府「先免後徵」措施，該專才料可節省227.5萬元稅務開支。