啟德海灣周六首輪價單銷售212伙　截飛收逾2000票、超額認購逾8倍

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣第1期，將於本周六（4日）展開首輪銷售218伙，當中有212伙以價單形式推售，另招標6伙三房。



市場消息指，啟德海灣今日（3日）截票，該項目由上周五（27日）開始收票，一連8日累收逾2,000票，超額認購逾8倍。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明日前表示，項目收票中有3至4成為內地專才，整體有1至2成為投資者。視乎周六銷情，不排除即日加推單位應市。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明。

周六首輪推售218伙 入場價575萬元

周六以價單發售的212伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔44伙、兩房佔160個、三房佔8伙， 實用面積306至586平方呎，折實售價575.016萬元至1,546.083萬元，折實呎價17,987至26,384元。另外，亦同日招標6伙，屬三房套連工作間及洗手間間隔，為項目樓王，實用面積均為771平方呎。

銷售當日準買家將會分為A、B兩個組別，只要購買1個精選三房單位，或精選兩房單位，或任何2個單位即可進入A組；其餘則為B組。