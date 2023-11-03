業主計劃移民急放盤　嘉湖山莊三房套475萬元沽　呎價僅7544元

樓市交投量大減情況下，減價沽貨看似已成新常態，而當原業主想盡快套現，似乎只有一減再減才能促成交。天水圍嘉湖山莊新近錄得一宗三房套成交，原業主因為移民急放盤，只好減價沽貨，最終以475.25萬元成交，呎價僅僅7,544元，略低於市價。



祥益地產高級分行經理林家倫表示，是次成交單位為天水圍嘉湖山莊7期14座低層B室，實用面積630平方呎，屬三房兩廳連套廁間隔。原業主有意移民想盡快放盤，因此價格調整空間較大。

新買家為區外首置客，買家鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑周邊配套應有盡有，日常起居生活便利，加上原業主議價空間較大，單位價錢吸引，故以475.25萬元買入上述單位自用，平均實用呎價約7,544元，為低市價成交。

嘉湖山莊。（資料圖片）

減辣後業主態度轉硬 上車客449萬元承接嘉湖三房

另有市場消息指出，嘉湖山莊美湖居1座高層C室新近以449萬元成交，單位實用面積為544平方呎，屬三房間隔。原業主早前以450萬元叫價放盤，經議價後以449萬元易手，折合實用呎價8,254元。原業主於2007年9月以130萬元買入，現轉手帳面獲利319萬元，單位16年間升值2.5倍。

新買家為同區上車客，睇樓多時，見宣布減辣後，業主叫價態度普遍轉趨強硬，見上址叫價相對便宜，雖然裝修較舊，但屬高層，景觀開揚，故決定購入單位自用。