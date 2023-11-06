昔日A&F七球進駐、大隻男作招徠　中環畢打行巨舖獲食肆150萬租用

建於1924年的一級歷史建築中環畢打街「畢打行」，其一樓至三樓共3層約1.8萬呎的舖位樓面，市傳由餐飲集團以每月約150萬元租用。該舖位對上一個租戶為美國消閒服裝品牌Abercrombie & Fitch（A&F），早於2017年提早4年退租，是次最新呎租較舊租金低約7成。



上述舖位為中環畢打行一樓至三樓，面積共約1.8萬平方呎，成交月租料約150萬元，呎租約83元，新租客為餐飲集團。

A&F 2011年月租700萬

中環畢打行由霍英東家族持有，該廈低層一籃子舖位早年曾由中式時裝品牌「上海灘」租用長達17年，及後在2011年零售高峰期間，由美國時裝A&F以每月約700萬元租用畢打行地庫至2樓，合共4層樓面，總樓面約2.5萬平方呎，呎租約273元。該店開業時邀請多名「大隻男」作招徠，吸引不少顧客，成為城中熱話。

A&F 2016年提早4年遷出、賠1.25億

不過A&F在2016年突然宣布於2017年提早4年遷出，並支付1.25億元終止合約費用。

自A&F遷出後，該舖位一直未能尋找長租租戶，該舖位近年一直只作期間限定店或展覽活動，如兩年前獲LV短租，開設為期一個月的展覽。以過去A&F的呎租273元作比較，是次最新呎租83元，即相隔約6年後，租金大幅回調約7成。