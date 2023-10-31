死場一減再減！鄧成波家族9億放售荃灣海濱廣場　呎價僅2884元

由舖王鄧成波家族持有、多年來被戲稱為「死場」、「鬼城」的荃灣海濱廣場，最新再次調整意向價以9億元放售，叫價比5月份已經下調過的12億元叫價再低25%。扣減價值約2億元車位，商場折合呎價僅約2,884元。



12月12日截收意向書

世邦魏理仕表示，海濱廣場位於荃灣怡樂街1至9、2至12號及怡康街1至7、2至12號，即大型住宅屋苑海濱花園內，近柏傲灣、映日灣、環宇海灣等多個半新私人大型屋苑，早於1990年落成，樓高9層，總面積達24萬平方呎，連171個車位。物業鄰近荃灣海濱長廊，步行約7分鐘可達港鐵荃灣西站，惟目前廣場尚處於關閉狀態。商場邀請準買家遞交意向書，截止日期為12月12日中午。

叫價減完又減

商場於去年2月份以意向價13億元開始放售，到今年5月略微下調至12億元，最新再減至9億元，累減30%。據悉，鄧成波家族於2015年以8億元承接物業，若成功以意向價沽出仍能獲利1億元。

海濱廣場近十年間多度易手

翻查早年資料，及至2012年，新世界（0017）把海濱廣場以5億元低價賣予宏安集團（1243）。三年後宏安再以8億元售予鄧成波家族。2017年業主曾計劃將整個商場改作私立學校或醫療中心，惟不了了之。

為吸人流，2018年場內部分樓面曾租予以喪屍為主題的真人實境遊戲公司，但維持不久又回復死寂狀態，場內長期未有開燈，故被戲稱為「死場」、「鬼城」。