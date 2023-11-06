十大屋苑本周錄7宗成交　按周僅多1宗　代理：新盤開售搶客

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末多1宗或升16.7%，零成交屋苑5個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告落實為樓市減辣後，市場方向明確，多個一手新盤隨即推出發售，二手交投亦見回暖，本周末中原十大屋苑錄得7宗成交，是近8周次高。

市場客源仍在，如九龍四大指標屋苑均錄交投，可見新盤向隅客及觀望多時的買家對後市投下信心一票。但仍有部份買家需時考慮，計算清楚才審慎入市，只要經濟持續向好，二手買家交投步伐仍會慢慢加快，料後市仍會逐步向升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

太古城錄2宗成交 代理：新盤開售搶去市場焦點

港島區三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末只有太古城錄得2宗成交，而康怡花園本周末未有錄得買賣成交，有區內代理表示，減辣後市場氣氛已見好轉，區內睇樓氣氛回暖，惟本周有港島上車新盤開售，搶去市場焦點，區內二手交投略為放慢。

九龍區四大指標屋苑美孚新邨、麗港城、黃埔花園及新都城，本周末合共錄得5宗成交。當中，新都城本周末錄得2宗成交，其中屋苑2期5座高層A室，實用面積646平方呎，三房套房加儲物房間隔，以856萬元沽出，實用呎價13251元。原業主於持貨長達24年，轉手帳面獲利514萬元，單位升值1.5倍。

新界區三大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園本周末未能錄得交投，有區內代理表示，周末多個新盤開售，令二手交投受壓，加上施政報告後部份買家仍期望樓價再有下調空間，令買賣雙方交投拉鋸。