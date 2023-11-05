KOL話你知新加坡乜都好過香港　但唔會話你知7人車香港多好多

不少KOL好鍾意將新加坡同香港比較，唔使講新加坡無論在世界排名，金融投資，政府管治，市民日常生活等乜都好過香港，並且強調已經有500個家族在新加坡設立家族辦公室，在不久將來，新加坡與香港的距離進一步拉開。



大家可能未必會知道，不少發表類似文章的KOL身體力行，早已離開香港，或者永遠都不會回來，他們好似非常關心香港，其實是想香港淪落，才顯得他們的離開是決斷英明，既然有一個新加坡壓住香港，他們乜野都將香港同新加坡比較，當然新加坡乜都好過香港。不過我發覺那些 KOL忽略了一個事實，就是香港私人司機，尤其是服務國內人士，香港大幅超過新加坡，由此可見，新加坡並不是國內人士首選要去的地方。

在較早前又有一個 KOL在我面前講新加坡乜都好過香港，除了不少國內資金去了新加坡之外，已經有500個國內富豪在新加坡設立家族辦公室，我不厭其煩，於是攞出兩幅相，一幅是新加坡塞車，另一幅是香港塞車，問他有什麼分別，KOL冇回答，因為在新加坡塞車的相片，見唔到有7人車，在香港塞車的相片，最少有四分一是7人車，而家族辦公室其中一個配套就是私人司機，而最適合的車輛就是7人車，老實說，7人車就是城市繁榮的一個見證，比什麼數據實際得多。

新加坡話有500個家族辦公室，而香港大約有萬五個司機打內地人工，換句說話，有大約萬五個國內家族辦公室在香港，所擁有的7人車大多數配有中港車牌，老闆隨時可以中港兩地走，不過，KOL唔會話俾你知香港的7人車比新加坡多好多，只會話新加坡乜都好過香港。

湯文亮表示，7人車就是城市繁榮的一個見證，比什麼數據實際得多。（資料圖片／陳葦慈攝）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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