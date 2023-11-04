英皇香港仔澄天首輪銷售　準買家李太預算七球　傳歌手許靖韻入市

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天，於今日（4日）展開首輪公開銷售，以價單形式發售85伙標準分層戶。該盤於昨日（3日）下午4時截收認購申請，市場消息指項目累收逾500票，超額認購約5倍。



抽籤程序於昨日下午6時至8時進行，每人最多可購買兩個單位，今日上午10時起於灣仔英皇集團中心2樓展開銷售程序。

英皇國際副主席楊政龍現身售樓處「督師」。﹙李明珠攝﹚

10:57 英皇楊政龍︰不排除會於今日加推第三張價單

英皇國際副主席楊政龍表示，目前揀樓進度理想，開售1小時內已經售出超過30伙單位，準買家的出席率亦合乎預期，對銷情十分有信心。對於施政報告後的市場反應，他認為買家仍需時間消化新政策。若然是次銷售理想，不排除會於今日內加推第三張價單。

早上英皇娛樂旗下藝人許靖韻（小背心）曾現身售樓處，估計有意購入單位。楊政龍對此亦表示見到其：「笑容滿面，信心爆棚！不過好遺憾佢（許靖韻）籌號唔係好前，希望佢買到心水單位。」

許靖韻慘遇一輪遊。（微博@許靖韻Angela）

10:10 消息指許靖韻入市

現場消息指，日前在內地舉行演唱會的英皇歌手許靖韻（Angela）購入一單位。據悉，為澄天低層一個實用面積約325呎單位，售價552.8萬元。

準買家李太表示，由於是次項目為香港仔區唯一的新盤，加上價錢合理，所以決定入市。(李明珠攝)

09:45 目測排隊人龍接近一百人

現場所見，於上午9時45分，部份準買家已抵達澄天銷售處，目測排隊人龍接近一百人。到了10時10分 ，準買家開始分批前往揀樓。其中，準買家李太表示，本身居住在香港仔，由於是次項目為香港仔區唯一的新盤，加上價錢合理，所以決定入市。預算大概700萬元，有意購入2房單位。對於是否擔心後市走勢，她表示：「自住唔計得咁多」

在首輪銷售前，澄天已透過招標形式沽出3伙特色戶，套現逾1,765萬元。其中一宗為5樓B單位，實用面積247平方呎，採一房設計、設平台48平方呎，成交價459.42萬元、呎價1.86萬元。

中原︰客源大多為香港仔居民

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，是次澄天為施政報告後首批開售的新盤，屬關鍵項目。樓盤銷情比預期理想，準買家出席率高，客源大多為香港仔居民。項目早前招標推出4伙特色單位，即日已沽出3伙，為「有價有量」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。﹙李明珠攝﹚

美聯︰3成為投資客

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，預計首輪開售可售出6-7成單位，銷情理想。客源分佈約7成為用家，3成為投資客。與過往新盤只有約1-2成投資客對比，可見DSD減辣後令市民買樓收租的意欲上升。他預計項目租盤達50-60元租金水平，買家可獲約3厘回報。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明。﹙李明珠攝﹚

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早前連推兩張價單 折實均價1.7萬至1.75萬

澄天首張價單提供55伙，折實平均呎價為17,086元，戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積245至881平方呎。當中一房佔28伙、兩房佔27伙，當中價單售價463.3萬至785萬元，價單呎價為16,199元至20,456元，以最高5%折扣優惠計，折實售價由440.1萬元至746萬元，折實呎價由15,390元至19,434元。

至於2號價單提供30伙，折實平均呎價17,583元，包括17伙一房及13伙兩房，實用面積由286至400平方呎，價單售價由約 496萬至約835萬元，呎價介乎17,339至20,863元，以最高折扣優惠5%計算，該批單位折實售價由約471萬至約793萬元，折實呎價由16,472至19,820元，折實呎價17,583元。

澄天提供110個單位 主打一至兩房單位

澄天樓高23層，提供110個單位，間隔涵蓋一房至三房，主打一房及兩房戶型，標準單位實用面積介乎286平方呎至400平方呎，另設一房至三房特色戶，實用面積由245平方呎至881平方呎，預計關鍵日期為2025年3月31日。

↓18樓B室未經改動示範單位↓

↓18樓D室未經改動示範單位↓