斥五球再入市購澄天一房　小背心許靖韻：辣招稅減半「幫到好多」

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天，於今日（4日）展開首輪公開銷售，以價單形式發售85伙標準分層戶，暫沽出31伙。當中有「星級」買家入市撐場。英皇旗下自家歌手、許靖韻（小背心，Angela），斥資逾500萬元購入一房海景單位。



許靖韻表示，本身無意在今年入市買樓，但由於在參觀示範單位時覺得間隔實用，最後仍決定即日入飛抽籤。是次購入了1伙大一房海景戶，將用作自住。她透露，是次為第二次於香港置業，幾年前曾購入同樣為英皇發展的長沙灣樓盤喜遇，當時以約400萬元買入1伙一房單位，現時單位已出租。

許靖韻：樓價好高、希望市民可上車置業

由於是次單位為其第二套房，估計需額外繳交新住宅印花稅。不過早前新出台的減辣措施已將稅率減半，由15%降至7.5%，許靖韻表示「都幫到好多」。對於後市走勢，她亦直言由於自己已持有物業，當然希望樓價可以回升。不過認同香港樓價依然好高，希望市民都可以上車置業。

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早前連推兩張價單 折實均價1.7萬至1.75萬

澄天首張價單提供55伙，折實平均呎價為17,086元，戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積245至881平方呎。當中一房佔28伙、兩房佔27伙，當中價單售價463.3萬至785萬元，價單呎價為16,199元至20,456元，以最高5%折扣優惠計，折實售價由440.1萬元至746萬元，折實呎價由15,390元至19,434元。

至於2號價單提供30伙，折實平均呎價17,583元，包括17伙一房及13伙兩房，實用面積由286至400平方呎，價單售價由約 496萬至約835萬元，呎價介乎17,339至20,863元，以最高折扣優惠5%計算，該批單位折實售價由約471萬至約793萬元，折實呎價由16,472至19,820元，折實呎價17,583元。

澄天提供110個單位 主打一至兩房單位

澄天樓高23層，提供110個單位，間隔涵蓋一房至三房，主打一房及兩房戶型，標準單位實用面積介乎286平方呎至400平方呎，另設一房至三房特色戶，實用面積由245平方呎至881平方呎，預計關鍵日期為2025年3月31日。

↓18樓B室未經改動示範單位↓

↓18樓D室未經改動示範單位↓