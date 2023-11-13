啟德一半樓盤都用Miele　CEO話港人最愛家電原來係呢樣！

啟德為近年最大型的發展區，新盤林立，集住宅、商業及休閒於一身。而在啟德衆多住宅項目中，少不免會看見德國高級家電品牌Miele的身影。Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤接受《香港01》專訪表示，Miele的門市體驗店於9月正式進駐啟德綜合商業項目AIRSIDE，是次為Miele在港開設的第二間門店。目前啟德區已有超過一半樓盤與Miele合作，當中有約15,000個單位，並提供接近7萬部產品。



對於嶄新的選址，Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤接受專訪講解原因，他表示，因為啟德有不少住宅單位都已經安裝了Miele家電，所以在同區開設分店能更貼近客戶群，以貫徹品牌「Direct to customer」的經營方針。加上啟德位處九龍中心，為交通匯聚處，相信會吸引更多來自不同區域的客源。

啟德商場新店料吸年輕街客

對於新店與銅鑼灣店的最大分別，林祖勤解釋銅鑼灣店為街舖，已有20多年的歷史，客戶大多為現有顧客並會有目的性地購物，「可能諗好左買咩先過黎睇」。而啟德店則於商場内，有一定的人流，可以吸引行街客。加上啟德的地理位置，更多為年輕客群。

智能家電成新盤「寵兒」

據資料顯示，目前啟德區已有超過一半樓盤與Miele合作，當中有約15,000個單位，提供接近7萬部產品。不過到底Miele有什麽獨特之處令發展商青睞，特意為旗下新盤的廚房換上一整套家電呢？林祖勤認為最大原因是Miele同樣提倡智能家居。

智能家居為近年不少樓盤主打的概念，希望提升住戶的生活便利度。他指出，Miele的家電正正具備雲端系統，讓用家可以透過手機程式遠程控制。而且為了配合樓盤，Miele甚至會將控制系統融入至住宅本身的智能家居系統，方便用家直接一「APP」控制多項功能。

年輕一代為Zero Generation 「零等待、零容忍、零忠誠」

他續指，他認為年輕一代為「Zero Generation」，即是「零等待、零容忍」的生活模式，甚至對品牌的忠誠度也是「零」。所以只有繼續提供更便利的產品，精益求精才能不被市場淘汰。不過他也直言，現時品牌每年生意額達到約50億歐羅，但香港地區佔整體銷售額其實不多，甚至整個亞太區每年也只佔10%生意額，仍然為發展中的階段。所以品牌需要持續研究更多適合亞洲家庭的產品。

「Zero Generation」最愛蒸焗爐

在香港相比起Miele的「明星」產品洗衣機，原來蒸焗爐才是銷售之冠！林祖勤笑稱「只要有蒸嘅功能（的產品）都好受歡迎」。亞洲人喜愛「蒸嘢食」，單單是蒸焗爐Miele便推出超過30個型號，這是在歐洲絕不會出現的情況。而且產品也在不停改進，林祖勤回憶以前的蒸爐體積細小，蒸一條魚都要切開一半放入，到現在可以直接蒸一條4至5斤重的魚。

Miele 近年營業額平均每年約50億歐元，歐洲佔60%、德國佔30%、亞太地區佔10%。（梁鵬威攝）

客人消費力與樓價不成正比 公屋客都有好高消費力

Miele定位高端家電品牌，客源也一直為有一定經濟能力的中產人士。不過被問到啟德之後將興建越來越多公屋、居屋，會否考慮針對該類型客戶，林祖勤表示：「從來無exclude（排除）過他們」。

他認為，客人的消費力與樓價並不是成正比，就算是公屋客都可以有好高消費力。他舉例過往曾有一套售價6萬元的洗衣機及乾衣機送往公屋，所以居住地點、收入不能證明什麽，都是視乎客人願意花費多少。