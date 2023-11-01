直擊嘉華廣州、東莞現樓示位　港式管理、管理費僅及香港十分之一

疲情三年的空窗期幾乎令中港兩地的交流徹底停滯，但隨著內地在今年初後陸續復常，對於想到內地置業的港人，定抑或想到香港推售樓盤的發展商都提供了一個機會。近期一些內房公司出現債務問題，令到內地置業信心跌到谷底，作為香港本地發展商的嘉華國際（0173），其內地樓盤相信對有意於內地置業的港人，能提供一個可靠的選擇。



值得留意，嘉華國際位於內地的廣州嘉雲匯、東莞嘉譽灣，每平方米管理費僅為3.17元及2.7元（人民幣，下同），換算為香港慣用的平方呎計算，每呎管理費僅僅只是約0.3元及約0.25元。以廣州嘉雲匯一個面積1,248平方呎的三房戶計算，每月管理費僅為374元。事實上，香港傳統十大屋苑的每呎管理費介乎約2至3元，而近年新入伙的新樓盤，管理費更高達每呎4至5元。



嘉華國際多年來積極發展內地市場，其中廣州嘉雲匯項目為嘉華中國近年主力發展的內地項目，一共提供接近5,000伙，項目分三期發展，第一期提供1,474伙（樓面面積約18.7萬平方米）；第二期提供1,836伙（約19.8萬平方米）；第三期提供約1,600伙（約16.3萬平方米）。

其中第一期去年12月已完工，目前已屆現樓，早前已推售約500多伙，共售出300多伙，佔可售總數的80%；至於該盤第二、三期正在施工中，第二期預計將會來年以「樓花」形式推售，屆時亦會來港推售。

廣州嘉雲匯北歐風示範單位曝光

是次開放的經改動示範單位為廣州嘉雲匯一期14座5樓01室單位，面積約116平方呎，即約1,248平方呎，屬三房兩廳兩廁間隔，單位全屋使用北歐風格設計。廚房位處於玄關位，廚房以L形工作檯面，提供寬闊的煮食空間。

至於，大廳以長方型設計，並將兩邊區分為客廳及飯廳，客飯廳兩面同時設有玻璃窗，可以增加對流風，並打造成南北通透的設計。客飯廳以玻璃趟門連接露台，露台外望項目商場的空中花園。

旗下公司管理 嘉雲匯每呎管理費僅0.3元

另外，兩間客房中，其中一間以兒童書房作主題設計，另一間則與客飯廳打通以作開放式工作空間。主人套房放置雙人床後可以「三邊落床」，同時房間內設有衣帽間。該示範單位參考售價約222萬人民幣，即呎價約1,779元；每平米管理費約3.17元，相等於每呎約0.3元。

目前嘉華內地樓盤，大部份由旗下嘉英物業管理，提供國際化及港式物業管理服務，全天候保安。

↓↓廣州嘉雲匯一期14座5樓01室↓↓

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嘉雲匯商場設計靈感來自呂志和博士澳洲遊歷

嘉雲匯項目同時設有基座商場「嘉薈」，其佔地約2.3萬平方米，預計來年第三季正式開幕，將提供超級市場、健身會所、美食廣場及兒童中心等商業設施。

該商場以嘉華主席及董事總經理呂志和博士，其親身到澳洲黃金海岸太平洋購物中心的經歷作為創作靈感。發展商表示，該商場希望打造成項目位處地區廣花新城中標桿商業項目，同時商場目前為區內最大型商業項目。

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東莞嘉譽灣15幢南向大樓盡覽江景

至於今年中已來港推售的嘉華東莞項目嘉譽灣，整個項目設有15幢大廈，提供1,196伙（樓面面積15.9萬平方米），目前已推出約800伙，當中售出近8成單位。

是次開放參觀的經改動示範單位，為嘉譽灣一伙三房兩廳兩廁間隔單位，實用面積1,162平方呎。玄關進門後便可以見到客房及廚房，廚房使用L形工作檯面，可以提供寬闊的煮食空間。客飯廳以走廊作分界，將兩邊分開為客廳及飯廳。客飯廳坐北向南，利用雙陽台的設計，打造成南北通透的設計，可以盡覽江景及園景。該單位建議售價280萬元人民幣，即呎價約2,410元；每平米管理費約2.7元，相等於每呎約0.25元。

↓↓東莞嘉譽灣示範單位↓↓

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