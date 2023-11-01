嘉華楊景輝︰內地樓市保交樓為主、復常需時　最緊要有「實物」

內房債務危機持續發酵，居民置業信心跌至谷底，內地房地產價格及交投量雙雙「插水」，地方政府頻頻「出招」望可以拯救跌到谷底的交投量，就連傳統銷售旺季「金九銀十」一、二手樓市交投量亦未有明顯提振作用。嘉華（中國）營運總經理楊景輝接受《香港01》專訪表示，內地始終復常時間不長，樓市仍處於調整階段，加上內房債務危機令市民對置業信心下跌，料未來內地房屋政策將繼續以「保交樓」為主。



內房債務危機出現 市民買樓心態大轉變

多間內房民企由於中央政府要求的「3條紅線」導致出現融資困難，加上出現虧損、收入大減兩面夾擊情況下，只能靠賣樓和變賣資產抵債，甚至有內房直接將興建中的項目停工，令到項目未能如期交付。

嘉華（中國）營運總經理楊景輝指出，集團一直貫徹香港企業穩健的作風，在財務選擇上不會使用高槓桿、而是傾向低負債率，所以內房「爆煲」之際，集團仍然可以穩健發展。相信中央政府未來會以穩定民生為主，在過去數月多項政策都以「保交樓」為主。

不再傾向買樓花 最緊要有「實物」讓買家看到

他指出，在內房出現債務問題前，市民在買樓時較偏向買入「樓花」，而內房債務出現問題後，市民在買樓的選擇出現改變，直言︰「市民會在港企、民企、國企三者之間選擇。」但現在最緊要是有「實物」讓買家看到，目前交樓最為重要，最好可以即買即住。

減辣必然會發生 料未來內地樓價穩定發展

被問及內地樓價是否有所回落時，楊景輝表示內地在春節後才正式復常，始終復常的時間不長，形容現在內地樓市現是「一個比較攰的時期」，但相信國家會推出很多政策以幫助穩定市場，例如放寬借貸利率、放寬非本地居民限購，以至推出「一城一策」，配合每個城市的樓市情況等。

楊景輝又指出，不單以香港政府考慮「減辣」，其實就連內地政府亦正考慮「減辣」，他認為這是一個必然的過程，因為之前推出的「辣招」，如三條紅線，限價限購都是基於當時市況所制定，現在市場情況已經徹底改變， 市場的接受量，居民對買房的需求亦改變，政府亦會調整政策。預計當美國利息在明年開始穩定，甚至開始回落時，內地樓價便會開始穩定。

嘉華（中國）營運總經理楊景輝。（蘇煒然攝）

下步來港推廣洲嘉雲匯項目

楊景輝指出，集團於今年中曾來港推售東莞嘉譽灣項目，由於在疫情前香港人在內地買樓大多首選東莞、中山、深圳，而且東莞在地理上亦比較優越，位於廣州與深圳中心位置，可以一小時直達兩地，加上東莞生活節奏比較休閒，因此集團優先來港推售東莞嘉譽灣項目。

至於廣洲嘉雲匯項目，楊景輝指該項目在未來數年將會是嘉華在內地主力發展項目，正等待鄰近設施開通，例如鄰近項目的廣花快速路，以及地下鐵路站完工後，便會來港推售，希望可以香港居民有不同的置業的機會。